View this post on Instagram A post shared by Marta Pombo (@mpombor) Marta Pombo anuncia su ruptura con Luis Antón La hermana de María Pombo ha comunicado a través de sus redes sociales que se separa de Luis Antón, con quien se casó en 2019. A pesar de que sigue sintiendo un gran cariño por él, la 'influencer' ha reconocido que necesitan un tiempo separados para volver a encontrarse a ellos mismos.

Instagram David Valldeperas, Belén Rodríguez y Antonio Rossi disfrutan de una gran quedada "Sin filtros está mucho mejor", ha escrito Belén Rodríguez en esta divertida publicación en la que se le puede ver disfrutando de un gran día junto a David Valldeperas, Anonio Rossi y otros amigos.

View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Alba Carrillo y su bonita felicitación a Santi La pareja parece estar cada día más unida y la colaboradora ya no duda en expresar lo importante que se ha compartido Santi para ella. Ahora, ha decidido dedicarle unas bonitas palabras por su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodrigo Fuertes demuestra lo importante que es su mascota para él El ex concursante de 'Gran Hermano' ha dedicado unas bonitas palabras a su perrito después de haber pasado un gran susto. Su mascota ha estado uno días mala, y ahora comienza a recuperarse. Aunque ha confesado que todavía tienen que seguir haciéndole pruebas.

View this post on Instagram A post shared by Rosario Flores (@rosarioficial) Rosario Flores y Vanesa Martín conquistan a las redes con su baile Ambas han sorprendido a sus seguidores publicando un divertido baile donde se les puede ver disfrutando de una gran tarde.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io