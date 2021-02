View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo, su primera fotografía junto a Fangoria El cantante ha compartido la primera fotografía que se hizo junto a su mujer y ha confesado que desde ese día se convirtió en la persona más feliz del mundo.

View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) Ester Expósito revoluciona las redes con su publicación La actriz lo ha vuelto a hacer. Ester Expósito ha compartido una fotografía en la que aparece tomándose un gran baño junto a unas bonitas vistas. Una fotografía que ha incendiado las redes.

Instagram Isabel Rábago cuenta su odisea estudiando La colaboradora ha explicado cómo lleva sus exámenes y ha reconocido que ahora se encuentra inmersa en esto. Además, ha agradecido al programa que le hayan dado días para poder centrarse en aprobar.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca recibe un gran regalo de sus compañeros La colaboradora ha recibido un gran detalle por parte de Pablo Motos y Jorge Salvador como agradecimiento por haberse puesto al frente de 'El Hormiguero' mientras el presentador permanecía confinado en su casa.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Miguel Frigenti confiesa que se siente un extraterrestre El colaborador ha reconocido que algunos días llega a sentirse como un extraterrestre. Un sensación que quiere mostrar a través de su 'look'.

