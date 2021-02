View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito celebra, orgullosa, su 65 cumpleaños La ex de Amador Mohedano ha compartido una publicación de lo más sensual, con la que ha querido recordar todo lo que enseñó su madre. Además, ha confesado que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado.

Tik Tok Beatriz Luengo muestra la evolución de su tripita de embarazada La cantante ha compartido un divertido vídeo donde muestra cómo va cambiando la barriga durante el embarazo. Una publicación con la que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by @melaniolivares Melani Olivares y su divertida tarde de juegos La actriz ha decidido convertirse en Spideram junto a su pequeño y juntos han disfrutado de una gran tarde de juegos que ninguno de los dos quería que se acabase.

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne, con muchas ganas de ver a su pequeño La cantante ha confesado que ya queda poco para poder ver a su pequeña. Lo cierto es que la artista ya no puede aguantar las ganas de conocerla y estar con ella.

View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Carmen Chaparro toma una divertida decisión La presentadora ha llegado a la conclusión de que no es necesario cambiarse entera de 'look' teniendo en cuenta que la parte de abajo nunca llega a verse.

