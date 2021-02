View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) Miguel y Aitana, una familia de tres. El actor ha compartido esta tierna imagen de ambos y su perrito y las redes se han derretido completamente, ¡no hay estampa hogareña más bonita!

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, dispuesta a denunciar a los 'haters'. La colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores de Instagram varios insultos que está recibiendo y aunque asegura que aguanta, eso no significa "que no duela". Así que ha tomado una drástica decisión: "A partir de ahora no solo restringiré cada comentario de odio sino que también denunciaré. Creo que es la única forma que tenemos para que esto, de una vez por todas, acabe".

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández recuerda con nostalgia en inicio de 'FoQ'. Ya hace 13 años que la serie se estrenó y los protagonistas no han podido evitar recordarlo emocionados, y más ahora que han vivido un reencuentro de lo más emotivo.

View this post on Instagram A post shared by Kaley Cuoco (@kaleycuoco) La tierna reacción de Kaley Cuoco a su nominación en los Globos de Oro. La actriz ha sido nominada por su papel en 'The flight attendant' y no ha podido contener las lágrimas al enterarse. Además, su compañero en 'Big Bang Theory', Jim Parsons, es otro de los nominados por su papel en 'Hollywood'.

View this post on Instagram A post shared by Juan Betancourt (@juanbetancourtt) Juan Betancourt enternece a todos con su Cala. "Me tiene Cala-do", confiesa en un juego de palabras. ¡Qué adorables!

