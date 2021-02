View this post on Instagram A post shared by Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) Alba Paul, operada de dos tumores benignos.La mujer de Dulceida ha sido intervenida (y con éxito) de dos tumores que tenía en los ovarios. Ella misma ha compartido el resultado de su operación asegurando que está muy contenta y algo dolorida, pero ya en recuperación.

View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) Ana de Armas, rota por la muerte de Christopher Plummer. La actriz coincidió con él en 'Puñales por la espalda', una película en la que sus personajes tenían gran conexión y parece que traspasó las pantallas. Ha compartido un emotivo mensaje lamentando su fallecimiento y agradeciendo el tiempo que pasaron juntos.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo y Pablo Castellano adelantan San Valentín. La pareja, que acaba de dar la bienvenida a su primer hijo, ha celebrado una cena romántica en un lujoso hotel de Madrid.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Calvó (@michellec_p) Michelle Calvó presume de "hermano". La actriz ha aprovechado el cumpleaños de su compañero Maxi Iglesias para confesarle lo mucho que le quiere. Se han convertido en grandes amigos desde que coincidieran en 'Desaparecidos', una serie de la que ya esperamos segunda temporada.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Harper Beckham, ¿sigue los pasos de su madre? Victoria Beckham ha compartido que su hija Harper estaba en clase de baile y así posa la diseñadora y ex integrante de las Spice Girls.

View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) El cumpleaños más especial de Marta Castro.Es la primera vez que sopla las velas convertida en mamá, y no podría ser más feliz. "Mi cumple más especial", confiesa junto a esta tierna imagen familiar.

View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) Tania Llasera recicla los vaqueros de su padre.¿Quién dijo tirar? ¡Aquí no se tira nada! La presentadora ha compartido el resultado de ponerse los vaqueros viejos de su padre y le sientan de miedo, oye.

