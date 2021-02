View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira estrena videoclip. La ex gran hermana ha compartido su nuevo trabajo, 'La luna', en cuyo videoclip aparece como una auténtica diva.

View this post on Instagram A post shared by Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) Madame de Rosa presume de nuevo 'look'. La 'influencer' se ha lanzado a lucir melena XXL castaña en un tono chocolate que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk celebra el primer cumpleaños de su pequeño. "Hace un año di a luz a un precioso bebé que nos ha hecho felices día tras día", escribe la orgullosa mamá". La familia de 3 lo ha celebrado con tarta y globos en la intimidad de su casa y con algunos amigos.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez presenta su nuevo proyecto. Con estas espectaculares imágenes, la modelo ha presentado su nueva colección, y apunta alto.

View this post on Instagram A post shared by LOCATION 🌵 (@karolg) Karol G, cumpleaños a todo lujo. Ha posado en su avión privado, con sus amigos a conjunto en una fiesta que parece apuesta todo al azul como su nuevo 'look', un yate privado, bebida y mucha música. ¡A su cumpleaños no le falta detalle!

View this post on Instagram A post shared by ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Neymar, muy triste tras no poder jugar El futbolista ha mostrado su tristeza en redes sociales al saber que deberá estar, otra vez, retirado del fútbol durante un tiempo después de sufrir una lesión.

View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana Ocaña se somete a un nuevo cambio de 'look' La cantante ha decidido dejar atrás sus mechas rubias y ha vuelto a optar por un tono de castaño oscuro. Lo cierto es que se haga lo que se haga siegue estando igual de espectacular.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández conquista las redes con su foto más tierna La cantante ha demostrado que desde pequeña estaba hecha toda una artista. Angy ha compartido una bonita fotografía en la que se le ve de pequeña tocando la guitarra.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal comparte un recuerdo muy especial El cantante ha decidido compartir una fotografía recordando como fue actuar por primera vez a Viña del Mar y ha confesado que meses después de eso comenzó a grabar su primer disco.

View this post on Instagram A post shared by Lester (@lester_dc) Patri y Lester se dan un gran baño La pareja ha compartido una sensual fotografía en la que aparecen dándose un baño. Una publicación que ha querido acompañar con una frase de "Maquiavelo".

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Madonna presume de hija La cantante ha compartido un vídeo mostrando lo bien que se le da a su hija tocar el piano. Madonna es una madre orgullosa que ha querido desvelar el talento de su hija con sus seguidores. ¿Estamos ante otra futura estrella?

View this post on Instagram A post shared by Belinda Washington 🦋 (@belindawashingtonb) Belinda Washington comparte una foto inédita junto a Lolita y Rosa Villacastín de jóvenes La actriz ha compartido con sus seguidores un bonito recuerdo de ella junto a Lolita y a Rosa Villacastín en el año 2002. Una publicación que ha sorprendido por lo jóvenes que estaban.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Gianluca Vacchi, así vive sus cenas románticas Gianluca Vacchi se ha hecho famosos gracias a sus bailes, y es que no puede dejar de moverse en ninguna situación. Ahora, ha sorprendido bailando al ritmo de la música encima de la mesa donde estaba celebrando una cena romántica.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda dedica una romántica publicación a Nagore Robles La presentadora ha felicitado a su chica con una romántica publicación en la que confiesa lo enamorada que está de ella y deseando poder celebrar muchos más cumpleaños junto a ella.

View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo, así era su pasaporte cuando tenía un año La hija de Bárbara Rey ha compartido una divertida fotografía mostrando el primer pasaporte que tuvo. Una publicación que ha sorprendido y encantado a sus seguidores por la entrañable foto de ella con un añito.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda una de sus actuaciones junto a Lina Morgan La actriz ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que recuerda la gran actuación que hizo en una serie junto a Lina Morgan.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume celebra su cumpleaños Daniela Blume ha anunciado que hoy es su cumpleaños y ha decidido celebrarlo dedicándose una felicitación muy especial.

View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) Belén Rodríguez disfruta de una gran tarde junto a Jordi González La colaboradora de televisión ha compartido una fotografía junto a Jordi González y ha confesado que se les da genial hacer carbonara juntos.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela recupera un 'look' muy especial La cantante ha vuelto a ponerse el mismo vestido que llevaba cuando le anunciaron que actuaría en la gala de los 'Oscars'. Un momento muy especial para ella que ha querido recordar con este gesto.

View this post on Instagram A post shared by Álex Adróver (@alexadrover) Álex Adrover dedica unas románticas palabras a su chica El actor ha confesado en sus redes sociales qué es lo que hace que siga enamorado de Patricia Montero tanto como el primer día, y ha desvelado cuál es la clave para tener una relación sólida y duradera como la de ellos.

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito dedica unas bonitas palabras a Emma García El colaborador ha decidido tener unas bonitas palabras con su compañera, destacando todo lo bueno que tiene y agradeciéndole como le trata.

View this post on Instagram A post shared by borisizaguirre (@borisizaguirre) Boris Izaguirre celebra su aniversario con un bonito mensaje El presentador ha decidido dedicarle un romántico mensaje a su marido, con el que lleva felizmente casado 15 años.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez, así combina sus 'looks' Para el presentador, tener que llevar mascarilla no supone ningún problema para poder seguir conjuntando sus 'looks. Jesús Vázquez ha demostrado que llevar este accesorio obligatorio e ir combinado sigue siendo posible.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles muestra cómo ha quedado su espectacular cocina La colaboradora ha mostrado a través de sus redes sociales cómo ha quedado la gran reforma que ha hecho en su cocina, convirtiéndola en el espacio favorito de su casa.

Instagram Ana Ferrer recuerda cuándo supo que estaba enamorada de su chico La hija de Paz Padilla se ha sincerado con sus seguidores y ha explicado cómo comenzó su bonita historia de amor junto a su pareja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io