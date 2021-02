View this post on Instagram A post shared by Álex Adróver (@alexadrover) Álex Adrover dedica unas románticas palabras a su chica El actor ha confesado en sus redes sociales qué es lo que hace que siga enamorado de Patricia Montero tanto como el primer día, y ha desvelado cuál es la clave para tener una relación sólida y duradera como la de ellos.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela recupera un 'look' muy especial La cantante ha vuelto a ponerse el mismo vestido que llevaba cuando le anunciaron que actuaría en la gala de los 'Oscars'. Un momento muy especial para ella que ha querido recordar con este gesto.

View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) Belén Rodríguez disfruta de una gran tarde junto a Jordi González La colaboradora de televisión ha compartido una fotografía junto a Jordi González y ha confesado que se les da genial hacer carbonara juntos.

View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Daniela Blume celebra su cumpleaños Daniela Blume ha anunciado que hoy es su cumpleaños y ha decidido celebrarlo dedicándose una felicitación muy especial.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda una de sus actuaciones junto a Lina Morgan La actriz ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que recuerda la gran actuación que hizo en una serie junto a Lina Morgan.

