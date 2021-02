View this post on Instagram A post shared by Lester (@lester_dc) Patri y Lester se dan un gran baño La pareja ha compartido una sensual fotografía en la que aparecen dándose un baño. Una publicación que ha querido acompañar con una frase de "Maquiavelo".

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal comparte un recuerdo muy especial El cantante ha decidido compartir una fotografía recordando como fue actuar por primera vez a Viña del Mar y ha confesado que meses después de eso comenzó a grabar su primer disco.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández conquista las redes con su foto más tierna La cantante ha demostrado que desde pequeña estaba hecha toda una artista. Angy ha compartido una bonita fotografía en la que se le ve de pequeña tocando la guitarra.

View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) Aitana Ocaña se somete a un nuevo cambio de 'look' La cantante ha decidido dejar atrás sus mechas rubias y ha vuelto a optar por un tono de castaño oscuro. Lo cierto es que se haga lo que se haga siegue estando igual de espectacular.

View this post on Instagram A post shared by ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Neymar, muy triste tras no poder jugar El futbolista ha mostrado su tristeza en redes sociales al saber que deberá estar, otra vez, retirado del fútbol durante un tiempo después de sufrir una lesión.

