View this post on Instagram A post shared by LOCATION 🌵 (@karolg) Karol G, cumpleaños a todo lujo. Ha posado en su avión privado, con sus amigos a conjunto en una fiesta que parece apuesta todo al azul como su nuevo 'look', un yate privado, bebida y mucha música. ¡A su cumpleaños no le falta detalle!

View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira estrena videoclip. La ex gran hermana ha compartido su nuevo trabajo, 'La luna', en cuyo videoclip aparece como una auténtica diva.

View this post on Instagram A post shared by Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) Madame de Rosa presume de nuevo 'look'. La 'influencer' se ha lanzado a lucir melena XXL castaña en un tono chocolate que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk celebra el primer cumpleaños de su pequeño. "Hace un año di a luz a un precioso bebé que nos ha hecho felices día tras día", escribe la orgullosa mamá". La familia de 3 lo ha celebrado con tarta y globos en la intimidad de su casa y con algunos amigos.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez presenta su nuevo proyecto. Con estas espectaculares imágenes, la modelo ha presentado su nueva colección, y apunta alto.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) El 'descanso' más deseado de Paula Echevarría. Entre el embarazo y que no para de trabajar, la actriz se ha merecido este "descanso" que asegura es tan "necesario", aunque el bebé "se mueve como si no hubiera un mañana".

