View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Manu Tenorio celebra su paso por 'Operación Triunfo' Presumiendo de músculos, así ha decidido celebrar el cantante que hace 20 años estuvo en 'OT', el concurso que le lanzó a la fama. Un día muy especial que ha aprovechado para anunciar que está preparando nuevos eventos.

View this post on Instagram A post shared by • LORENA CASTELL • (@lorenacastell) Lorena Castell muestra su súper poder La colaboradora ha compartido un divertido vídeo en el que muestra a sus seguidores cuál es su increíble súper poder. Al parecer, ahora ha aprendido a lanzar rayos láser....¡por los ojos!

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja vuelve a arrasar con su baile La colaboradora ha mostrado cuál es la clave para poder liberarse del estrés y de los días malos. La sobrina de Isabel Pantoja ha comunicado que para ella el mejor remedio es el baile.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) María Lapiedra y su divertido disfraz María Lapiedra ha compartido una divertida fotografía en la que aparece con un gran disfraz de payaso. Un conjunto que ha elegido para hacerle su pequeño homenaje.

View this post on Instagram A post shared by María Isabel (@mariaisabelamqs) María Isabel celebra sus 16 años en la música La cantante ha compartido dos de las fotografías más especiales de su carrera. En una se puede ver una joven María Isabel en sus comienzos, y en la siguiente a ella mucho más mayor y acompañada de Juan Magan.

