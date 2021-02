View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) Maxi Iglesias luce tipazo en el mar."Madre mía", "un auténtico espectáculo", "te pasas" y hasta "quién fuera tiburón", estas fotos de Maxi se han llenado de comentarios babeando por el actor.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez muestra su nueva normalidad. En vestidazo pero con zapatillas, porque la comodidad es su máxima absoluta ahora. Así ha posado la cantante en sus redes, y lo cierto es que no podría estar más guapa.

View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) Can Yaman revoluciona a sus seguidores con esta tierna imagen. Demostrando su amor por los animales y como un auténtico gavilán, como para no derretir a sus más de 8 millones de seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) El posado más explosivo de Paz Vega. La actriz ha querido compartir con sus seguidores una imagen de lo más natural en la que luce en todo su esplendor. A sus 45 años Paz Vega es una de las mujeres más bellas de nuestro país.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Ana Matamoros confiesa un truco infalible para mejorar sus fotos. Uno de sus seguidores se ha atrevido a preguntarle si se alarga las piernas en las imágenes, y ella ha sido muy sincera: "Se podría decir que sí. A ver, no me las alargo pero sí metro perspectiva a la foto SIEMPRE, y esto estiliza la figura. Me encanta como queda y lo seguiré haciendo".

ig Paula Echevarría presume de su "big boy". La actriz está enamorada por partida triple, su hija Daniella, su querido Miguel y ahora su pequeño Miguel junior. El bebé llegará al mundo en cuestión de semanas y ella ya se deshace en cariños para el peque.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) La foto más tierna de David Beckham y su hija.La pequeña de la casa, Harper, tiene conquistados a todos sus hermanos y a sus papás, David y Victoria, y con esta imagen tan mona nos han conquistado a nosotros.

View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) Martina Klein, ¡no ha cambiado nada!Tenía 15 añitos y está exactamente igual que ahora, ¡cuánta belleza! Parece que no hubiera pasado el tiempo por ella. Martina ha compartido esta imagen en sus redes sociales y nos ha dejado boquiabiertos.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero desvela quién es su "maestro".La presentadora ha compartido un bonito mensaje al que considera su "maestro" y "culpable" de haberle dado su etapa profesional más feliz. "Podría pasarme una vida entera escuchándolo hablar", ha confesado.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal recuerda cómo fue su primer 'single' El cantante ha compartido una captura de su primer videoclip para recordar cómo fue su primer 'single'. Una imagen que le trae muy buenos recuerdos.

Instagram Marta López y sus dotes para tocar el piano Con un vídeo sin audio, Marta López ha mostrado que está comenzando a tocar el piano. Eso sí, parece que todavía no está muy contenta con el resultado.

Instagram Alma Bollo celebra el fin de exámenes Con un divertido vídeo, Alma Bollo ha anunciado que, por fin, ha finalizado los exámenes y se ha mostrado muy feliz. ¿Aprobará todas las asignaturas?

Instagram Sergio Ramos, orgulloso de Pilar Rubio El deportista ha compartido una imagen mostrando lo orgulloso que se siente de su pareja tras el reto de 'El Hormiguero'. Eso sí, ha confesado que sufrió mucho viéndola.

Instagram Gloria Camila y su especial homenaje a sus padres La joven ha compartido una fotografía en la que muestra que tiene a sus padres como fondo de pantalla. Además, ha aprovechado para recordar que hace 26 años de su boda.

View this post on Instagram A post shared by María Isabel (@mariaisabelamqs) María Isabel celebra sus 16 años en la música La cantante ha compartido dos de las fotografías más especiales de su carrera. En una se puede ver una joven María Isabel en sus comienzos, y en la siguiente a ella mucho más mayor y acompañada de Juan Magan.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) María Lapiedra y su divertido disfraz María Lapiedra ha compartido una divertida fotografía en la que aparece con un gran disfraz de payaso. Un conjunto que ha elegido para hacerle su pequeño homenaje.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja vuelve a arrasar con su baile La colaboradora ha mostrado cuál es la clave para poder liberarse del estrés y de los días malos. La sobrina de Isabel Pantoja ha comunicado que para ella el mejor remedio es el baile.

View this post on Instagram A post shared by • LORENA CASTELL • (@lorenacastell) Lorena Castell muestra su súper poder La colaboradora ha compartido un divertido vídeo en el que muestra a sus seguidores cuál es su increíble súper poder. Al parecer, ahora ha aprendido a lanzar rayos láser....¡por los ojos!

View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Manu Tenorio celebra su paso por 'Operación Triunfo' Presumiendo de músculos, así ha decidido celebrar el cantante que hace 20 años estuvo en 'OT', el concurso que le lanzó a la fama. Un día muy especial que ha aprovechado para anunciar que está preparando nuevos eventos.

