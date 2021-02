View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Ana Matamoros confiesa un truco infalible para mejorar sus fotos. Uno de sus seguidores se ha atrevido a preguntarle si se alarga las piernas en las imágenes, y ella ha sido muy sincera: "Se podría decir que sí. A ver, no me las alargo pero sí metro perspectiva a la foto SIEMPRE, y esto estiliza la figura. Me encanta como queda y lo seguiré haciendo".

View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) Maxi Iglesias luce tipazo en el mar."Madre mía", "un auténtico espectáculo", "te pasas" y hasta "quién fuera tiburón", estas fotos de Maxi se han llenado de comentarios babeando por el actor.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez muestra su nueva normalidad. En vestidazo pero con zapatillas, porque la comodidad es su máxima absoluta ahora. Así ha posado la cantante en sus redes, y lo cierto es que no podría estar más guapa.

View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) Can Yaman revoluciona a sus seguidores con esta tierna imagen. Demostrando su amor por los animales y como un auténtico gavilán, como para no derretir a sus más de 8 millones de seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) El posado más explosivo de Paz Vega. La actriz ha querido compartir con sus seguidores una imagen de lo más natural en la que luce en todo su esplendor. A sus 45 años Paz Vega es una de las mujeres más bellas de nuestro país.

