View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores) Antonio David dedica unas bonitas palabras a Gloria Camila por su 25 cumpleaños. El colaborador de televisión ha sido muy claro: "Siempre juntos", ese es su deseo y está dispuesto a cumplirlo. Son uña y carne.

View this post on Instagram A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) Cindy Crawford antes y ahora. Así era una de las top models de los 90 por excelencia, ¡para comérsela! 55 años acaba de cumplir y sigue tan bella como siempre.¿La habías reconocido?

View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) María Jesús Ruiz comparte sus fotos más 'hot' con su chico. Así han pasado la tarde de domingo, a remojo y con champán. Y todo con "el hombre de mis sueños", tal y como ha confesado ella misma.

View this post on Instagram A post shared by lola indigo (@lolaindigo) La triste pérdida de Lola Índigo. Su abuelo ha fallecido y la cantante ha compartido este emotivo mensaje en sus redes sociales: "Le dijiste a todas las enfermeras que yo era tu nieta, yo quiero que todo el mundo sepa hoy que tú eres mi abuelo".

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero comparte una reflexión de domingo. Con esta cita de Jorge Luis Borges, la periodista ha querido amenizar el domingo a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros, acrobacias en la playa. Aunque acabó "tragando arena", como se puede ver en la última foto, por estos fotones y el ratito divertido merecía la pena.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io