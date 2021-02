Toptenrealestatedeals Muy zen La mansión de Matt Damon en Los Ángeles es preciosa y súper elegante. Tiene más de 1.200 metros cuadrados y combina la piedra con la madera. ¡Quién tuviera la pasta para comprarla!

Toptenrealestatedeals Mucha luz natural Todas las estancias de la casa cuentan con grandes ventanales para que entre el sol como en esta combinación de zona de estar y comedor. ¡A tope de vitamina D!

Toptenrealestatedeals El sueño de cualquier chef La cocina tiene encimeras de mármol blanco, armarios personalizados en caoba y electrodomésticos de alta gama.

Toptenrealestatedeals Suite principal Casi todas las habitaciones tienen terraza privada, pero el dormitorio del actor cuenta además con vestidor y un baño con sala de masajes.¡Qué lujazo!

Toptenrealestatedeals Un vestidor con vistas El dormitorio principal cuenta con un amplio cuarto con armarios, espejos y zapateros para guardar toda tu ropa y complementos.

Toptenrealestatedeals Diez baños La mansión de Matt Damon en Los Ángeles cuenta con diez cuartos de baño y éste es el de la suite principal con bañera y ducha incluida.

Toptenrealestatedeals Un exterior de lujo La zona exterior de la mansión es una maravilla. Junto a la piscina nos encontramos con un cenador cubierto para disfrutar de las noches de verano.

Toptenrealestatedeals Un porche con vistas Al borde de la piscina, hay una zona de estar con comedor para disfrutar de comidas y cenas.

Toptenrealestatedeals Sala de juegos En una de las estancias, Matt ha montado un billar y una sala de proyecciones para pasar el rato con los colegas. Seguro que Ben Affleck es un habitual de estas reuniones.

Toptenrealestatedeals El comedor de los mayores La casa cuenta con este coqueto comedor/ vinacoteca donde los comensales pueden disfrutar de una comida y sobremesa sin que nadie les moleste.

Toptenrealestatedeals Gimnasi0 completo Matt Damon cumplió en octubre 50 palos y tiene que cuidarse. En el sótano se ha instalado todo tipo de máquinas para ponerse en forma.

