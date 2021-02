View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Salma Hayek conquista las redes sociales La actriz ha compartido un 'selfie' mostrando cómo es su rostro sin nada de maquillaje. Lo cierto es que Salma Hayek ha demostrado que sigue estando igual de espectacular con o sin maquilllaje.

View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) Oriana Marzoli se lanza en paracaídas La 'influencer' está pasando una semana en Dubái y ha decidido vivir una experiencia extrema junto a su amiga tirándose en paracaídas. Este ha sido el segundo salto que ha hecho en su vida y ha reconocido que le encanta.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) Jorge Cadaval y César están de celebración Los cómicos han mostrado su gran felicidad al saber que recibirán la Medalla de Andalucía de las Artes. Un premio con el que están muy entusiasmados. Además han aprovechado para dar las gracias a todos los que le han apoyado.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya muestra su lugar de reflexión La cantante ha confesado que no hay nada mejor como el campo para desconectar y poder relajarse durante unos segundos. Soraya ha reconocido que le encanta poder sentarse y contemplar el paisaje para evadirse de todos los problemas.

Instagram Chiara Ferragni y su dolorosa operación La italiana ha compartido un 'reel' en el que muestra cómo ha sido depilarse por primera, y parece que última vez, la nariz. A pesar de intentarlo, no ha podido ocultar su cara de sufrimiento tras retirarse la cera.

