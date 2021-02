View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira muestra lo que hace cuando nadie le ve La cantante ha mostrado qué es lo que hace después de una sesión de estudio cuando todo el mundo está durmiendo. Parece que la adrenalina que siente cuando trabaja provoca que luego esté un poco hiperactiva en casa.

View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez) Marisa Martín recupera unas fotografías de su anterior verano La colaboradora de televisión ha revolucionado las redes mostrando unas espectaculares fotografías del pasado verano en el que luce una impresionante figura.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Jennifer López, así ha celebrado el cumpleaños de sus mellizos La cantante ha celebrado el cumple de sus hijos con una gran celebración y un emotivo vídeo en el que ha mostrado todas las sorpresas que han tenido.

View this post on Instagram A post shared by M A Y 🖤 (@maii_rg) Mayka ya tiene sustituto para 'Rosito' La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' parece que ya tiene un nuevo peluche para sustituir a su querido Rosito. ¿Qué nombre le pondrá a este?

View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) Jon Kortajarena pasa un divertido día con Alejandra Onieva El modelo ha pasado una tarde muy divertida paseando con su compañera de rodaje, Alejandra Onieva. Los actores se conocieron en 'Alta Mar' y han creado una gran amistad.

