View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros felicita a su cuñada en su momento más dulce. Marina, la novia de Javier Tudela, cumple años, y así ha querido felicitarla Ana: "Estoy muy orgullosa de ti y admiro tu capacidad de querer tanto", le escribe "por muchos años más, y más acompañadas", unas palabras que hacen clara referencia al bebé, su sobrinito, al que conocerán en unos meses.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) Messi felicita a Antonella con una dulce declaración de amor. El futbolista ha dedicado un tierno mensaje a su chica, haciéndonos creer en el amor más que nunca: "Feliz cumple, mi vida, te amo".

View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo lamenta que su madre vuelve a casa. "¿Quién me va a hacer la comida?", bromea junto a iconos de lágrimas. Bárbara Rey "se vuelve a su casa", anuncia la DJ.

View this post on Instagram A post shared by Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) Raquel Sánchez Silva vuelve al mar. Era uno de los paisajes que más añoraba, la playa, y por fin ha vuelto a pisarla. "Me regala la vida estar aquí", comenta emocionada.

View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra, así era de pequeño. El actor ha compartido esta imagen para celebrar su 37 cumpleaños, ¡y no ha cambiado nada!

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) Bea Trapote cambia de 'look'. Está a punto de convertirse en mamá de nuevo y ha pasado por chapa y pintura para empezar esta nueva etapa totalmente renovada.

