View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) La tierna fotografía de Justin Bieber de bebé El cantante ha enternecido a todos sus fans mostrando una tierna fotografía en la que se le ve cuando era tan solo un bebé. Un publicación que se ha llenado rápidamente de numerosos 'likes'.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) El posado más sexy de Jennifer López A sus 51 años, Jennifer López ha dejado claro que sigue estando tan en forma como siempre. La actriz ha sorprendido con una sensual fotografía en bañador en la que presume de su cuerpo tonificado.

View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El mejor plan de Luis Fonsi para relajarse El cantante ha compartido una publicación en la que muestra cómo su mejor forma de relajarse. El artista está disfrutando del buen tiempo en su barco. Sin duda, un gran plan.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández comparte su plan más apetitoso El colaborador ha pasado la tarde de domingo con un plan muy especial. Kiko Hernández ha mostrado la gran paella que se ha tomado para disfrutar del fin de semana.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) Bella Hadid comparte cómo es vivir día a día con su enfermedad La modelo anunciaba hace un tiempo que padecía la enfermedad de Lyme. Una dolencia que intenta llevar con la mayor naturalidad posible y a la que ha querido dar voz a través de sus redes sociales. "Vivir con unas enfermedades autoinmunes crónicas = siempre encontrar tiempo para mis intravenosas", ha escrito junto a una publicación donde muestra su tratamiento.

