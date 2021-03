View this post on Instagram A post shared by Canco Rodriguez (@canco_drilo) Canco Rodríguez anuncia que va a ser padre. El actor ha querido compartir con todo el mundo que próximamente se convertirá en padre de su primer hijo junto a si chica.

View this post on Instagram A post shared by claralago1 (@claralago1) Clara Lago celebra la vida. La actriz ha compartido una imagen en el que aparece soplando su tarta y en el que agradece todo lo que le han dado de sí sus 31 años. Una foto de su último cumpleaños en la que cuenta lo mucho que ha aprendido de la vida este último año lleno de nuevas experiencias.

View this post on Instagram A post shared by Álex Adróver (@alexadrover) Álex Adróver y Patricia Montero publican un libro juntos. Son un ejemplo de familia y de pareja, por eso han querido compartir toda su experiencia en el trabajo, la crianza de sus hijas y otros deberes del día a día.

View this post on Instagram A post shared by Alvaro de la Lama (@alvarodelama) Álvaro de Lama comparte una fotografía inédita de Iker Casillas. El periodista ha compartido una imagen que no había visto la luz. Se trata de una fotografía de su infancia en el que jugaba en el Real Madrid y compartía banquillo con el portero.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Yurena (@patriciayurena) Patricia Yurena celebra su 31 cumpleaños. La modelo ha querido compartir con sus seguidores la forma en la que ha celebrado su 31 cumpleaños. Con una gran tarta y agradeciendo a la vida todo lo que le ha dado.

View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) Amelia Bono imita el salto de Isabel Pantoja en Honduras. La hija de José Bono es muy activa en redes sociales y ha querido compartir un divertido vídeo en el que aparece, con salvavidas incluido, imitando el salto de Isabel Pantoja en la pasada edición del programa 'Supervivientes'.

View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) Así era Octavi Pujades con 17 años. El actor ha compartido esta imagen en el que le vemos totalmente irreconocible en un viaje del instituto que bien podría ser un tour europeo. Pujades señala las ganas que tiene de volver a viajar.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca y su look más primaveral. La actriz y presentadora ha compartido el colorido look que ha llevado este jueves durante su colaboración en 'El Hormiguero'.

Instagram La tierna felicitación de Sara Carbonero a su abuela. La periodista ha querido felicitar a su abuela con unas tiernas imágenes y unas palabras que definen lo mucho que la quieres. "96 años aprendiendo de ti. ¡Felicidades! Los abuelos deberían ser eternos", ha escrito junto a estas dos imágenes.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) Paulina Rubio comparte una imagen de su infancia. La chica dorada ha querido compartir una imagen de su infancia en la que ya apuntaba maneras de artista.

View this post on Instagram A post shared by Alice Campello-Morata (@alicecampello) La increíble sorpresa de Álvaro Morata a su mujer. Alice Campello ha compartido un vídeo de la gran sorpresa que le ha hecho su marido por su 26 cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Gwyneth Paltrow y su tierna felicitación a su chico La actriz le ha dedicado un bonito mensaje a su esposo, Brad Falchuk, para felicitarle por su cumpleaños. "Solo quiero estar contigo, siempre, al menos durante los próximos 50 años, y luego 50 más", ha escrito.

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) Ana Morgade, lo mejor y lo peor de trabajar en casa La colaboradora ha comentado cuáles son, para ella, las ventajas y las desventajas que tiene tener que teletrabajar. Aunque no ha desvelado qué prefiere.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernandez se come así mismo El colaborador ha mostrado una tarta muy especial en la que aparece su cara. Un detalle que le ha hecho mucha ilusión. ¿Será capaz de comerse así mismo?

View this post on Instagram A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) Justin Timberlake, así felicita a su chica El cantante ha felicitado a Jessica Biel recordándole que ella es su persona favorita en el mundo y destacando todas las cualidades que hacen que ella sea tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) Pablo Alborán, su requisito indispensable para poder dormir El cantante se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado que él necesita siempre poner su mano en la frente para poder quedarse dormido. Una manía que parece que tenía desde ¡antes de nacer!

View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) El deseo de Sara Sálamo para el mes de marzo La actriz ha compartido una bonita fotografía en blanco y negro en la que hace público cuál es su mayor deseo para este mes. Para la intérprete, lo que más le gustaría es que fuese "menos oscuro que el anterior" y todo comenzase a ir mejor.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La mejor sensación del mundo para María Pombo La 'influencer' ha compartido un bonito vídeo en el que se le puede ver en la playa andando por la orilla mientras atardece. Sin duda, una de las mejores sensaciones del mundo para ella.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La romántica cena de Diego Matamoros y Carla Barber La pareja disfrutó de una bonita noche acompañada de velas y vino. Ambos continúan viviendo su amor al máximo y cada día parecen estar más unidos.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La sugerente fotografía de Tamara Gorro La 'influencer' ha compartido una sensual fotografía en su 'Instagram' donde aparece en blanco y negro y sin ropa. Además, no ha dudado en preguntarle a sus seguidores qué les parece.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) El gran cambio de los hijos de Britney Spears La cantante ha compartido una fotografía junto a sus hijos y ha recapacitado sobre lo rápido que pasa el tiempo y lo mucho que han crecido ya.

View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) Bella Hadid comparte cómo es vivir día a día con su enfermedad La modelo anunciaba hace un tiempo que padecía la enfermedad de Lyme. Una dolencia que intenta llevar con la mayor naturalidad posible y a la que ha querido dar voz a través de sus redes sociales. "Vivir con unas enfermedades autoinmunes crónicas = siempre encontrar tiempo para mis intravenosas", ha escrito junto a una publicación donde muestra su tratamiento.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández comparte su plan más apetitoso El colaborador ha pasado la tarde de domingo con un plan muy especial. Kiko Hernández ha mostrado la gran paella que se ha tomado para disfrutar del fin de semana.

View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El mejor plan de Luis Fonsi para relajarse El cantante ha compartido una publicación en la que muestra cómo su mejor forma de relajarse. El artista está disfrutando del buen tiempo en su barco. Sin duda, un gran plan.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) El posado más sexy de Jennifer López A sus 51 años, Jennifer López ha dejado claro que sigue estando tan en forma como siempre. La actriz ha sorprendido con una sensual fotografía en bañador en la que presume de su cuerpo tonificado.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) La tierna fotografía de Justin Bieber de bebé El cantante ha enternecido a todos sus fans mostrando una tierna fotografía en la que se le ve cuando era tan solo un bebé. Un publicación que se ha llenado rápidamente de numerosos 'likes'.

El nuevo amigo de la hija de kim kardashian View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La vida de Kim Kardashian, y la del resto de su familia, ha experimentado un giro inesperado en los últimos meses. Entre su divorcio de Kanye West, el fin definitivo de Keeping Up With The Kardashians y las nuevas pistas sobre futuros proyectos, nada es como hace un tiempo en Calabasas. El último gran cambio implica la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Concretamente, una inesperada mascota de su hija mayor, North West, quien la ha presentado en sociedad ante los casi 210 millones de seguidores de su madre. Pista: es un reptil y va vestido de Skims.

Edurne posa con su persona 'tranquilita' View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Ya falta muy poco para que Edurne y David de Gea den la bienvenida a su primera hija. Ya lo tienen "todo preparado" y la cantante está teniendo un embarazo muy bueno. Siempre con el sentido del humor que le carcateriza, Edurne ha subido esta bonita foto a las redes poniendo: "En esta foto hay una persona muy impaciente y otra muy tranquilita!!🥰👶🏼❤️" Seguro que cuando nazca, tan tranquilita no va a estar. Será un terremoto como sus padres.

Diego Matamoros felicita a su hermana Laura View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros ha compartido en su Instagram una fotografía con su hermana Laura para felicitarle el cumpleaños. La ha acompañado de un texto precioso: "Quién me iba a decir que mi hermana me adelantaría por la derecha en muchos sentidos. Es un ser de luz".

El cambio de look de Anita Matamoros View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros ha seguido los pasos de Aitana Ocaña o Dua Lipa y se ha sumado a la revolución de las underlights: técnica que consiste en teñir solo las capas inferiores del cabello con mucho contraste. El pelo bicolor se impone con fuerza a los tonos tradicionales y la hija de Kiko Matamoros no se ha querido quedar con las ganas de llevarlo.

