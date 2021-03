View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) Pablo Alborán, su requisito indispensable para poder dormir El cantante se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado que él necesita siempre poner su mano en la frente para poder quedarse dormido. Una manía que parece que tenía desde ¡antes de nacer!

View this post on Instagram A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) Justin Timberlake, así felicita a su chica El cantante ha felicitado a Jessica Biel recordándole que ella es su persona favorita en el mundo y destacando todas las cualidades que hacen que ella sea tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernandez se come así mismo El colaborador ha mostrado una tarta muy especial en la que aparece su cara. Un detalle que le ha hecho mucha ilusión. ¿Será capaz de comerse así mismo?

View this post on Instagram A post shared by Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) Ana Morgade, lo mejor y lo peor de trabajar en casa La colaboradora ha comentado cuáles son, para ella, las ventajas y las desventajas que tiene tener que teletrabajar. Aunque no ha desvelado qué prefiere.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) Gwyneth Paltrow y su tierna felicitación a su chico La actriz le ha dedicado un bonito mensaje a su esposo, Brad Falchuk, para felicitarle por su cumpleaños. "Solo quiero estar contigo, siempre, al menos durante los próximos 50 años, y luego 50 más", ha escrito.

