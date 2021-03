View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio) Paulina Rubio comparte una imagen de su infancia. La chica dorada ha querido compartir una imagen de su infancia en la que ya apuntaba maneras de artista.

View this post on Instagram A post shared by Alice Campello-Morata (@alicecampello) La increíble sorpresa de Álvaro Morata a su mujer. Alice Campello ha compartido un vídeo de la gran sorpresa que le ha hecho su marido por su 26 cumpleaños.

Instagram La tierna felicitación de Sara Carbonero a su abuela. La periodista ha querido felicitar a su abuela con unas tiernas imágenes y unas palabras que definen lo mucho que la quieres. "96 años aprendiendo de ti. ¡Felicidades! Los abuelos deberían ser eternos", ha escrito junto a estas dos imágenes.

View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca y su look más primaveral. La actriz y presentadora ha compartido el colorido look que ha llevado este jueves durante su colaboración en 'El Hormiguero'.

View this post on Instagram A post shared by Octavi Pujades (@octavipujades) Así era Octavi Pujades con 17 años. El actor ha compartido esta imagen en el que le vemos totalmente irreconocible en un viaje del instituto que bien podría ser un tour europeo. Pujades señala las ganas que tiene de volver a viajar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io