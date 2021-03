Ana Matamoros nos enseña un trocito de su casa en Milán... (y hemos flipado)

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros nos enseña su casa en Milán.La hija de Kiko y Makoke ya ha vuelto a Milán para seguir con sus estudios y nos ha enseñado un pedacito de su casa... ¡y menuda casa!

View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) Malú vuelve a los escenarios.La cantante está sumergida en un nuevo proyecto profesional tal y como ella misma ha anunciado en sus redes sociales: "Cables, micros, atriles, batería... de vuelta a casa 😎🍾", escribe junto a una imagen en la que aparece en el estudio, sentada en un taburete, dando palmas y rodeada de instrumentos.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Jennifer López, como una niña a la hora del baño.La cantante ha compartido esta divertida imagen con sus seguidores, en pleno baño y jugando con el jabón y su pelo, ¡como una niña pequeña!

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni, en la recta final. La modelo está a punto de dar la bienvenida a su segunda hija, la primera niña, y está deseando verle la carita. Así ha posado para enseñarnos la tripita.

View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) Marta Castro corta por lo sano.¡Menudo cambiazo! Y encima ha donado su pelo, así que dos por uno: Nuevo 'look' y solidaridad. Nos encanta.

View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) Eva Longoria lo da todo en el gym.¡Qué ritmo! Desde luego después de ver este vídeo de la actriz nos dan ganas de ponernos el chándal y a darlo todo.

