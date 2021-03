La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) Miguel Herrán recuerda su infancia.Fue dura, pero tuvo a su lado a una madre ejemplar. El actor ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, desvelando que su padre jamás estuvo a su lado: "No sé ni cómo es físicamente... no te odio, supongo que no se puede odiar a un desconocido".

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y Carla Barber, de escapada.Han aprovechado los días previos a los cierres perimetrales para visitar la Ciudad Monumental de Cáceres, recorriendo sus históricas calles y degustando su gastronomía.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) Nicole Kidman celebra el 81 cumpleaños de su madre. Aunque no han podido hacer una gran fiesta, en familia y pasándolo en grande se celebra el mejor de los cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) El recuerdo más sexy de Bibiana Fernández.La actriz ha compartido este espectacular posado a modo de 'remember'... ¡Qué sexy!

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez presenta el proyecto "más importante de mi vida".La cantante ha confesado sentirse con ese "cosquilleo" en el estómago. "Después de 3 años preparando historias cantadas", comienza la cuenta atrás para su proyecto más importante.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero disfruta de los primeros rayos de sol de la primavera adelantada. La periodista ha compartido una imagen en la que aparece guapísima mientras se toma un café al sol en una terraza de la capital.

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz, ¿estrena cambio de look? La actriz ha compartido esta imágenes que han sembrado la duda.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide celebra el éxito de la publicación de su último libro. El publicista y su mujer Laura Escanes han decidido celebrar "El Chisme" con una comida para dos. "Hay que celebrar las cosas. Por pequeñas que sean. Porque luego las hostias vienen solas", ha escrito el escritor junto a esta divertida imagen en pareja.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) La tierna declaración de amor de Rodri. "Dicen que hay mezclas peligrosas como la lejía y el amoniaco o el agua oxigenada y el vinagre... Pero yo creo que es más peligroso mezclar besos y risas, porque te enamoras... Muchas felicidades @adara_molinero . Gracias por tantos besos con tantas risas♥️", son las palabras con las que Rodri ha felicitado a su chica. ¡Nos derretimos de amor!

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Los años no pasan para Chenoa. La artista ha compartido una imagen suya de pequeña en la que vemos lo poco que ha cambiado. La joven sigue teniendo la misma cara de niña que en su infancia. ¿Qué os parece a vosotros?

View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Miguel Ángel Silvestre muestra sus dotes con el baile. El actor nos ha demostrado más de una vez lo mucho que le gusta bailar y este vídeo nos enseña lo bien que se le da. ¡Este chico vale para todo!

View this post on Instagram A post shared by Lester (@lester_dc) Lester y Patri disfrutan de su amor Después de haber pasado unos días separados desde que Lester ingresó en el pisito de 'Solos' con Marta Peñate, la pareja ha decidido tener una escapada romántica.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La advertencia de Tamara Gorro Tamara Gorro ha escrito una publicación con una clara advertencia a sus seguidores. "La gorro anda suelta", ha escrito junto a una fotografía de ella, dejando claro que deben tener cuidado si la ven.

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López se refugia en el amor Tras el fallecimiento de Álex Casademunt, Rosa López se ha refugiado en el amor y ha compartido una tarde rodeada de naturaleza junto a su pareja, que se ha convertido en su mejor apoyo en estos duros momentos.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes muestra su apoyo a Risto Mejide La influencer ha decidido apoyar el nuevo proyecto de su marido compartiendo el reciente libro que acaba de sacar. Laura Escanes ha animado a sus seguidores a que lo lean y ha reconocido que se siente muy orgullosa de él.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo conquista las redes con su foto de pequeño El marido de Alaska ha sorprendido a sus seguidores mostrando una tierna fotografía en la que se le puede ver cómo era de pequeño. Lo cierto es que ya en ese momento apuntaba maneras, cómo él mismo ha reconocido en su publicación.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) ¿Qué secreto tiene que compartir María Patiño? La colaboradora ha confesado a sus seguidores que tiene un secreto que compartir con todos ellos. Sin embargo, no ha dado ninguna pista para saber de qué se puede tratar.

Instagram Anabel Pantoja, muy unida a su chico en estos difíciles momentos La colaboradora está haciendo frente a la guerra familiar que se ha producido tras el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Un problema al que se han sumado sus conflictos en 'Sálvame', algo que ha provocado que se replantee su vuelta al programa.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham y su bonita felicitación a su madre La mujer de David Beckham ha compartido unas tiernas fotografías de ella junto a su madre cuando era más pequeña y le ha dedicado unas bonitas palabras por su cumpleaños.

Instagram Los colaboradores de 'Sálvame' se cuelan en el camión de María Teresa Campos Laura Fa ha compartido una fotografía en la que se puede ver a ella, Gemma López, Alonso Caparrós y Kiko Hernández "cotilleando" el camión de María Teresa Campos.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian recupera una fotografía de ella con 16 años La influecer ha compartido una fotografía donde se muestra con 16 años. Una bonita imagen que ha conquistado u sorprendido a sus seguidores y es que...¡sigue prácticamente igual!

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López intenta salir adelante La cantante ha vivido un duro golpe tras el fallecimiento de su compañero de 'OT' Álex Casademunt. Ahora, Rosa López ha publicado un mensaje en sus redes sociales reconociendo que solo queda "levantarse y continuar".

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) El hijo de Dafne Fernández ya habla "bebé" La actriz ha celebrado el cumple mes de su pequeño reconociendo que justo el mismo día que hace tres meses ha comenzado a hablar "bebé".

View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) Torito cuenta su problema con la justicia El colaborador ha reconocido que le ha llegado una multa y ha desvelado que justo se ha producido el mismo día que ha perdido su DNI.

Instagram El bonito gesto de Antonio Banderas con Aitana Ocaña La cantante ha compartido una tierna fotografía en la que se puede ver cómo el actor no dudaba en ayudarle para que ella pudiese colocarse bien sus tacones sin caerse.

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) Katy Perry se "cuela" en el posado de Orlando Bloom La pareja ha protagonizado un divertido momento mientras Orlando Bloom intentaba posar para su intervención en los 'Critics' Choice Awards'. En ese momento, la cantante ha interrumpido para bromear con él dejándole claro que no llevaba el mejor vestuario para estar en la playa.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Las flores preferidas de Sara Carbonero La periodista ha compartido una bonita fotografía de un campo de margaritas. Una publicación que ha acompañado de un bonito texto, reconociendo que estas se han convertido en sus flores preferidas.

View this post on Instagram A post shared by Lea Michele (@leamichele) Lea Michele comparte su paseo junto a su bebé La actriz de 'Glee' fue mamá por primera vez hace poco tiempo, y ahora ha querido compartir un especial paseo junto a su pequeño por las calles de Brooklyn.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Latre (@carloslatre) Carlos Latre y sus recuerdos de los Goya El humorista ha compartido algunas de las fotografías que se hizo durante la gala y ha expresado su felicidad por poder formar parte de este gran evento.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) Paris Hilton, muy enamorada de su chico, ¿con unicornios incluidos? La empresaria ha compartido una divertida fotografía en la que aparece paseando junto a su chico y a, ¿un unicornio? Paris Hilton ha reconocido estar muy enamorada de su pareja, con la que se prometió hace pocos días.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo sorprende con una fotografía del pasado El marido de Alaska ha sorprendido a sus seguidores mostrando una fotografía de él junto a su esposa y a Elsa Pataky... ¡en 2004! Mario Vaquerizo ha recuperado este gran momento para confesar que son sus dos chicas favoritas.

