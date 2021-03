View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian recupera una fotografía de ella con 16 años La influecer ha compartido una fotografía donde se muestra con 16 años. Una bonita imagen que ha conquistado u sorprendido a sus seguidores y es que...¡sigue prácticamente igual!

Instagram Los colaboradores de 'Sálvame' se cuelan en el camión de María Teresa Campos Laura Fa ha compartido una fotografía en la que se puede ver a ella, Gemma López, Alonso Caparrós y Kiko Hernández "cotilleando" el camión de María Teresa Campos.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Victoria Beckham y su bonita felicitación a su madre La mujer de David Beckham ha compartido unas tiernas fotografías de ella junto a su madre cuando era más pequeña y le ha dedicado unas bonitas palabras por su cumpleaños.

Instagram Anabel Pantoja, muy unida a su chico en estos difíciles momentos La colaboradora está haciendo frente a la guerra familiar que se ha producido tras el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Un problema al que se han sumado sus conflictos en 'Sálvame', algo que ha provocado que se replantee su vuelta al programa.

View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) ¿Qué secreto tiene que compartir María Patiño? La colaboradora ha confesado a sus seguidores que tiene un secreto que compartir con todos ellos. Sin embargo, no ha dado ninguna pista para saber de qué se puede tratar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io