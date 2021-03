View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo conquista las redes con su foto de pequeño El marido de Alaska ha sorprendido a sus seguidores mostrando una tierna fotografía en la que se le puede ver cómo era de pequeño. Lo cierto es que ya en ese momento apuntaba maneras, cómo él mismo ha reconocido en su publicación.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Laura Escanes muestra su apoyo a Risto Mejide La influencer ha decidido apoyar el nuevo proyecto de su marido compartiendo el reciente libro que acaba de sacar. Laura Escanes ha animado a sus seguidores a que lo lean y ha reconocido que se siente muy orgullosa de él.

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López se refugia en el amor Tras el fallecimiento de Álex Casademunt, Rosa López se ha refugiado en el amor y ha compartido una tarde rodeada de naturaleza junto a su pareja, que se ha convertido en su mejor apoyo en estos duros momentos.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La advertencia de Tamara Gorro Tamara Gorro ha escrito una publicación con una clara advertencia a sus seguidores. "La gorro anda suelta", ha escrito junto a una fotografía de ella, dejando claro que deben tener cuidado si la ven.

View this post on Instagram A post shared by Lester (@lester_dc) Lester y Patri disfrutan de su amor Después de haber pasado unos días separados desde que Lester ingresó en el pisito de 'Solos' con Marta Peñate, la pareja ha decidido tener una escapada romántica.

