Rodri y la tierna felicitación a Adara por su cumpleaños

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) La tierna declaración de amor de Rodri. "Dicen que hay mezclas peligrosas como la lejía y el amoniaco o el agua oxigenada y el vinagre... Pero yo creo que es más peligroso mezclar besos y risas, porque te enamoras... Muchas felicidades @adara_molinero . Gracias por tantos besos con tantas risas♥️", son las palabras con las que Rodri ha felicitado a su chica. ¡Nos derretimos de amor!

View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) Miguel Ángel Silvestre muestra sus dotes con el baile. El actor nos ha demostrado más de una vez lo mucho que le gusta bailar y este vídeo nos enseña lo bien que se le da. ¡Este chico vale para todo!

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Los años no pasan para Chenoa. La artista ha compartido una imagen suya de pequeña en la que vemos lo poco que ha cambiado. La joven sigue teniendo la misma cara de niña que en su infancia. ¿Qué os parece a vosotros?

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide celebra el éxito de la publicación de su último libro. El publicista y su mujer Laura Escanes han decidido celebrar "El Chisme" con una comida para dos. "Hay que celebrar las cosas. Por pequeñas que sean. Porque luego las hostias vienen solas", ha escrito el escritor junto a esta divertida imagen en pareja.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero disfruta de los primeros rayos de sol de la primavera adelantada. La periodista ha compartido una imagen en la que aparece guapísima mientras se toma un café al sol en una terraza de la capital.

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz, ¿estrena cambio de look? La actriz ha compartido esta imágenes que han sembrado la duda.

