View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y Carla Barber, de escapada.Han aprovechado los días previos a los cierres perimetrales para visitar la Ciudad Monumental de Cáceres, recorriendo sus históricas calles y degustando su gastronomía.

View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) Miguel Herrán recuerda su infancia.Fue dura, pero tuvo a su lado a una madre ejemplar. El actor ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, desvelando que su padre jamás estuvo a su lado: "No sé ni cómo es físicamente... no te odio, supongo que no se puede odiar a un desconocido".

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) Nicole Kidman celebra el 81 cumpleaños de su madre. Aunque no han podido hacer una gran fiesta, en familia y pasándolo en grande se celebra el mejor de los cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) El recuerdo más sexy de Bibiana Fernández.La actriz ha compartido este espectacular posado a modo de 'remember'... ¡Qué sexy!

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez presenta el proyecto "más importante de mi vida".La cantante ha confesado sentirse con ese "cosquilleo" en el estómago. "Después de 3 años preparando historias cantadas", comienza la cuenta atrás para su proyecto más importante.

View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) María Adánez, su cumpleaños más especial.La actriz ha celebrado su 45 cumpleaños "con mi bebé a bordo". ¡Qué ganas de verle la carita!

