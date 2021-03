anabel pantoja presume de tipazo desde su exilio

Instagram Eva González juega al escondite con sus chicos. La presentadora ha compartido dos divertidas fotografías de su marido y su hijo mientras juegan al escondite. "Estamos jugando al escondite y es imposible que sepa dónde está Cayetano", escribe junto a una imagen de su hijo en el que aparece escondido detrás de una almohada donde se ve todo menos su cabeza.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja presume de cuerpazo. La sobrina de Isabel Pantoja que se ha alejado de la televisión para vivir una "Vida de Rico" como la de la canción de Camilo en Pozo Izquierdo junto a su futuro marido donde no deja de darnos envidia desde su eterno verano con fotos en bikini luciendo tipazo.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La parte favorita del día de Chiara. La influencer italiana ha compartido una dulce imagen junto a sus dos chicos en la que presume de tripita mientras descansen en el sofá tras una jornada sin parar.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian felicita a su cuñado. La socialité ha querido felicitar al chico de su hermana por su 30 cumpleaños con una divertida imagen de ambos juntos.

View this post on Instagram A post shared by Manu González (@manugrodri) La rara reflexión de Manu. "Quien aprende de sus caídas, no se ha equivocado 🔜", ha escrito el concursante de 'La isla de las tentaciones' tras haber sido infiel a su chica Lucía y haber abandonado el concurso con Fiama.

