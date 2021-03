La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by a l e x s i n o s (@alexsinos) María José Campanario "vacunada viva". La dentista ya está vacunada y para celebrarlo ha comprado esta ya famosa camiseta (y de lo más divertida).

View this post on Instagram A post shared by Mar Torres (@martorresss) La quedada de Mar Torres y Carmen Lomana de la que todos hablan. Muchos lo consideran "un presente y futuro en una misma imagen", y es que para algunos de sus seguidores Mar es la viva imagen de Carmen pero años más joven.

View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) Mario Casas luce pelazo y las redes se derriten.¡UAU! Así nos quedamos después de ver este nuevo look de Mario Casas. Está muy sexy, ¿no?

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros, a juego con su sofá.Todo glamour en el salón de su casa, de esta guisa ha posado Ana para su amiga y compañera de piso, y de paso para sus miles de seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno lanza un importante mensaje."El tiempo es lo único que no se puede recuperar", así que nos anima a gastarlo "amando, comiendo rico, paseando por la naturaleza, riendo...". ¿Tomas nota?

View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) El nuevo proyecto de Hilary Duff La cantante, que ya sorprendió hace unos días con su impactante cambio de 'look', ha reaparecido en redes para anunciar que dentro de pocos días saldrá a la luz su nuevo libro, pensado para los más pequeños de la casa.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) El mensaje reivindicativo de Steisy Tras un tiempo ausente de las redes sociales por culpa de un acosador, Steisy ha regresado y han mandado un mensaje muy reivindicativo a favor de las mujeres.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) El sensual posado de Fani Carbajo La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha revolucionado las redes sociales compartiendo un sensual posado en el que se puede ver parte de su trasero.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Los planes truncados de Jesús Vázquez El presentador ha reconocido que le encantaría poder viajar este puente a su pueblo para estar con su familia, pero ha confesado que no lo hará para cumplir con las normas sanitarias impuestas.

View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss sorprende con su gran cambio de 'look' Verdeliss ha sorprendido a sus seguidores mostrando el radical cambio de 'look' que ha decidido hacerse. La 'influencer' ha reaparecido con una larga melena ondulada y con mechas. "Me siento Beyoncé", ha reconocido en sus redes.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni recuerda el romántico detalle que tuvo Fedez con ella La 'influencer' ha recordado cómo su chico le llenó el salón de flores hace dos años por su cumpleaños. Sin duda, toda una sorpresa que todavía sigue recordando con gran cariño.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros, ¿por qué no contesta al teléfono? El hijo de Kiko Matamoros ha desvelado el motivo por el que a veces no coge el teléfono cuando le llaman y no es otro que... ¡está haciéndose fotos para Instagram!

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Justin Bieber comparte una tierna fotografía junto a Hayley Baldwin El cantante ha compartido una imagen en la que se puede ver a la pareja recostados en el sofá mientras se abrazan. Una tierna instantánea que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) Jessica Buena sigue con su rutina de ejercicios durante su embarazo La modelo ha recalcado que es importante seguir moviéndose a pesar de estar embarazada y ha sorprendido mostrando cómo es capaz de levantar las pesas y seguir con la misma agilidad de siempre.

Instagram David de María sufre un pequeño accidente El artista ha confesado a través de su perfil de Instagram que ha sufrido un pequeño accidente y se ha roto el tobillo. Pese a todo, ha querido tranquilizar a sus seguidores recalcando que se encuentra bien.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Así reacciona la abuela de Tamara Gorro a las fotografías de su nieta Tamara Gorro ha desvelado el divertido comentario que hizo su abuela cuando vio una fotografía suya, y es que parece que no llega a entender del todo los gustos de la 'influencer' a la hora de vestir.

View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) Alexia Rivas ya se prepara para 'Supervivientes' La ex de Alfonso Merlos ha compartido una publicación acompañada de una frase que bien podría ser el objetivo que se ha marcado para su paso por el concurso.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández disfruta de un día entre animales El colaborador ha acudido a Faunia para disfrutar de un día repleto de naturaleza y de animales. Una actividad que parece que ha disfrutado mucho.

View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) Eva Longoria comparte una tierna fotografía suya La actriz ha compartido 46 años y ha querido celebrarlo compartiendo con sus seguidores una fotografía de ella cuando era muy pequeña.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) Jorge Cadaval desvela algo muy intimo de su relación El humorista ha compartido un divertido vídeo en el que bromea sobre el tiempo que lleva sin mantener relaciones con su pareja y , al parecer, parece mucho. ¿Será simplemente broma o irá con pullita incluida?

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles muestra lo único que necesita La colaboradora ha confesado que, a veces, lo único que le hace falta es poder relajarse tomando una gran ducha mientras disfruta de unos rayos de sol.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche muestra cuál es "su lugar" La colaboradora no duda en mostrar lo importante que es para ella el negocio de su marido, ha confesado que, para ella, su restaurante se ha convertido en "su lugar".

View this post on Instagram A post shared by alfredgarcia (@alfredgarcia) Así era Alfred García de pequeño El cantante ha convertido una tierna fotografía en la que aparece cuando era mucho más pequeño. Una publicación que ha revolucionado las redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Fabbio (@fabio_colloricchio) Fabio Colloricchio comparte una fotografía muy sensual de Violeta El cantante se encuentra en Barcelona junto a su chica y ha decidido compartir una provocativa imagen de ella en la cama...¡completamente desnuda!

View this post on Instagram A post shared by Mónica Cruz (@monicacruz) Mónica Cruz, así ha celebrado su cumpleaños La actriz ha festejado este día tan especial con una gran tarta. Además, ha compartido una fotografía donde se le puede ver con una gran corona rosa.

