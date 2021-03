Instagram David de María sufre un pequeño accidente El artista ha confesado a través de su perfil de Instagram que ha sufrido un pequeño accidente y se ha roto el tobillo. Pese a todo, ha querido tranquilizar a sus seguidores recalcando que se encuentra bien.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) Jessica Buena sigue con su rutina de ejercicios durante su embarazo La modelo ha recalcado que es importante seguir moviéndose a pesar de estar embarazada y ha sorprendido mostrando cómo es capaz de levantar las pesas y seguir con la misma agilidad de siempre.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Justin Bieber comparte una tierna fotografía junto a Hayley Baldwin El cantante ha compartido una imagen en la que se puede ver a la pareja recostados en el sofá mientras se abrazan. Una tierna instantánea que ha conquistado a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros, ¿por qué no contesta al teléfono? El hijo de Kiko Matamoros ha desvelado el motivo por el que a veces no coge el teléfono cuando le llaman y no es otro que... ¡está haciéndose fotos para Instagram!

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni recuerda el romántico detalle que tuvo Fedez con ella La 'influencer' ha recordado cómo su chico le llenó el salón de flores hace dos años por su cumpleaños. Sin duda, toda una sorpresa que todavía sigue recordando con gran cariño.

