View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss sorprende con su gran cambio de 'look' Verdeliss ha sorprendido a sus seguidores mostrando el radical cambio de 'look' que ha decidido hacerse. La 'influencer' ha reaparecido con una larga melena ondulada y con mechas. "Me siento Beyoncé", ha reconocido en sus redes.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Los planes truncados de Jesús Vázquez El presentador ha reconocido que le encantaría poder viajar este puente a su pueblo para estar con su familia, pero ha confesado que no lo hará para cumplir con las normas sanitarias impuestas.

View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) El sensual posado de Fani Carbajo La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha revolucionado las redes sociales compartiendo un sensual posado en el que se puede ver parte de su trasero.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) El mensaje reivindicativo de Steisy Tras un tiempo ausente de las redes sociales por culpa de un acosador, Steisy ha regresado y han mandado un mensaje muy reivindicativo a favor de las mujeres.

View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) El nuevo proyecto de Hilary Duff La cantante, que ya sorprendió hace unos días con su impactante cambio de 'look', ha reaparecido en redes para anunciar que dentro de pocos días saldrá a la luz su nuevo libro, pensado para los más pequeños de la casa.

