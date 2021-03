View this post on Instagram A post shared by Mar Torres (@martorresss) La quedada de Mar Torres y Carmen Lomana de la que todos hablan. Muchos lo consideran "un presente y futuro en una misma imagen", y es que para algunos de sus seguidores Mar es la viva imagen de Carmen pero años más joven.

View this post on Instagram A post shared by a l e x s i n o s (@alexsinos) María José Campanario "vacunada viva". La dentista ya está vacunada y para celebrarlo ha comprado esta ya famosa camiseta (y de lo más divertida).

View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) Mario Casas luce pelazo y las redes se derriten.¡UAU! Así nos quedamos después de ver este nuevo look de Mario Casas. Está muy sexy, ¿no?

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros, a juego con su sofá.Todo glamour en el salón de su casa, de esta guisa ha posado Ana para su amiga y compañera de piso, y de paso para sus miles de seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno lanza un importante mensaje."El tiempo es lo único que no se puede recuperar", así que nos anima a gastarlo "amando, comiendo rico, paseando por la naturaleza, riendo...". ¿Tomas nota?

View this post on Instagram A post shared by Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) Jorge Sanz recuerda a Enrique San Francisco.El actor ha homenajeado a su gran amigo con estos murales que ha encontrado paseando por la red y por las calles de Benalmádena. "Te echo de menos lagarto", confiesa.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) Carmen Borrego sigue los pasos estéticos de Terelu.La colaboradora se ha lanzado a hacerse el mismo retoquito que su hermana. ¡A reafirmar la piel todas las Campos!

