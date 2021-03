View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Anna, del revés sin su madre Paz Padilla está aislada tras dar positivo en Covid 19 y su hija la echa muchísimo de menos. "Ganas de abrazarte y partirnos de risa por cualquier cosa".

Instagram Lola, una mini Terelu Toñi Moreno ha salido a pasear con su pequeña Lola y no ha dudado en parar a desayunar... ¡Porras! ¿Recordáis la icónica imagen de Terelu Campos degustando unas porras y disfrutando de lo lindo? Pues la presentadora no lo ha olvidado y por eso la ha etiquetado en la publicación, ¡la peque sigue sus pasos!

View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) Sonsoles Ónega, un domingo de perros Con esta cariñosa imagen nos ha alegrado, la presentadora, el domingo. ¡Cuánto amor!

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal presume de cuerpazo El cantante ha confesado estar deseando que llegue el verano, mientras tanto ha recordado sus escapadas al mar junto a su chica, y como él mismo dice, se convierten en Tritón y sirena.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Ugarte🐴 (@adrianaugarte10) Adriana Ugarte saca su lado más sexy Con este 'lookazo' para su nuevo proyecto, 'Lobo feroz', la actriz ha conquistado a sus miles de seguidores.

View this post on Instagram A post shared by JARED LETO (@jaredleto) Jared Leto recuerda cuando llevó la distancia social al extremo Desde luego dudamos que haya mucha gente por ahí arriba, ¿no? En el verano de 2019 se lanzó a esta aventura y hoy lo recuerda alucinando con cómo han cambiado las cosas.

