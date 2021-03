View this post on Instagram A post shared by Nathalie Seseña Oficial (@nathalies_oficial) Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, un bonito reencuentro Los actores han podido volver a verse después de que él haya tenido que permanecer ingresado en la UCI un mes por culpa del coronavirus. Un bonito encuentro que han compartido a través de sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angie Fernández cambia de 'look' por un buen motivo La actriz ha confesado que ha decidido volver a tener el pelo naranja por una buena razón, y es que ya está preparando su nuevo proyecto profesional.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera reta a sus seguidores El Dj ha mostrado un baile de 'TikTok' con el que ha querido retar a sus seguidores para que bailen su canción con una coreografía especial.

View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) Las románticas palabras de Laura Pausini a su chico La cantante ha celebrado su 16 aniversario junto a Paolo Carta con unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. "El que se ama lo sabe. Sirve encanto y realidad. Te amo", ha escrito la cantante.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) Vanesa Martín muestra sus dotes como batería La cantante ha compartido con sus seguidores cómo se le da tocar la batería. Un vídeo que ha compartido mostrando su característico humor.

