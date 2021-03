View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne 'se come' a su pequeña.Su 'bebita' va creciendo y la cantante disfruta de ella cada instante, ¡hasta para desayunar piececitos! "Mi todo", escribe emocionada.

View this post on Instagram A post shared by Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_) Fabiola Martínez, "cada día estoy mejor".Estas últimas semanas le están sirviendo como aprendizaje y "crecimiento personal": "Es importante escucharnos y aprender a ser amables y cariñosos con nosotros mismos".

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La sorprendente faceta de Helen Lindes como cantante.Solo nos sale decir ¡UAU! Menudo vozarrón se gasta Helen Lindes... La modelo ha dado el paso y se ha animado a compartir esta faceta que aún mantenía en la intimidad. Cantar, confiesa, es terapéutico para ella.

View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) Pablo Motos pasa por quirófano.El presentador ha amanecido con un enorme orzuelo y no ha dudado en acudir al médico, donde ha pasado por quirófano, ¡y como nuevo!

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y su encuentro con Darth Vader. La cantante ha compartido divertidas imágenes de su encuentro con este personaje de 'La guerra de las galaxias'.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García recuerda con nostalgia 'MYHYV'. "Qué de recuerdos bonitos me llevo de mis diez años en @myhtv No puedo evitar esbozar una sonrisa de cariño y complicidad recordando todo lo que viví desde las escaleras y micrófono en mano con mis chic@s.¡¡¡Qué derroche de amor y humor!!! ¡¡¡Un verdadero placer!!", ha escrito la presentadora a moda de despedida.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio da la bienvenida a la primavera. "Al fin llegó la puesta de sol", la presentadora dice que va a aprovechar su fin de semana para querer a sus chicos.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) Sofía Vergara comparte una foto de los 90. La explosiva actriz dedica cada semana a recordar tiernas momentos de su pasado en la que podemos ver que los años no pasan por ella.

Tik Tok Madonna, ¿le roba el cuerpo a una fan? La reina del pop es tendencia por un nuevo escándalo. Una fan suya llamada Amelia M. Goldie se ha quejado en TikTok, de robarle el cuerpo para compartir una fotografía suya en redes sociales. Aunque la joven se lo ha tomado con mucho humor, cree que la cantante debería al menos mencionarla.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni regresa a casa junto a su bebé La 'influencer' ha celebrado con sus seguidores que ya puede regresar a casa con su bebé junto a su pareja y a su otro hijo. Chiara ya ha compartido algunos de los momentos más tiernos que han vivido ella y Fedez junto a su pequeño.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) Maria Pombo recuerda su romántico finde de su boda La 'influencer' ha compartido una bonita fotografía en la que aparece junto a su chico justo en el fin de semana que se celebró su boda.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Tisdale (@ashleytisdale) Ashley Tisdale se convierte en madre La actriz, que saltó a la fama por su papel como Sharpay Evans en 'High School Musical', ha sido madre primeriza de una niña junto a su pareja, Christopher French.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera se viste de pirata El Dj ha compartido un divertido recuerdo del pasado en el que aparece vestido de pirata. Una instantánea que ha conquistado a sus seguidores y que él ha utilizado como un reto para que le pongan un título.

View this post on Instagram A post shared by 𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 (@yanaaolina) Yana Olina felicita a David Bustamante con unas bonitas palabras David Bustamante ha recibido una bonita felicitación de parte de su chica. Yana Olina ha escrito un romántico texto en el que le confiesa que se ha convertido en la persona más especial y valiosa que tiene.

View this post on Instagram A post shared by NATALIA (@nataliaoficial) Natalia Rodríguez sigue igual...¡19 años después! La cantante ha compartido una publicación con la que demuestra que el paso del tiempo no hace efecto en ella. Natalia se ha vuelto a probar la ropa que llevó en su primer disco, publicado hace 19 años, y...¡sigue quedándole igual!

View this post on Instagram A post shared by Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) Suso recibe un regalo muy especial El colaborador ha compartido con sus seguidores un regalo muy especial que ha recibido de su hermana, a la que él considera su "heroína".

View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) Miguel Frigenti manda un mensaje de apoyo a Rocío Carrasco El colaborador ha dejado claro que el sí que cree el testimonio de Rocío Carrasco con una publicación en la que expresa su desconcierto al ver que hay personas que se crean sus declaraciones.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Steisy consigue desconectar de todo lo malo con un gran viaje La 'influencer' no ha pasado por un buen momento después de haber sido víctima de una acosador. Ahora, ha compartido con sus seguidores una publicación con la que demuestra que ya se encuentra mucho mejor.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo y Alaska, así van a comprar La pareja a sorprendido mostrando los originales atuendos que han decidido ponerse para hacer la compra. Además, también ha llamado la atención el enorme cerdito rosa que llevaban en su carrito.

View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo, un baño muy especial La Dj es una gran amante de los animales y ahora ha querido compartir cómo de especiales son los baños con espuma que se da en casa junto a su gato.

Instagram Marina le manda un bonito mensaje a su madre A pocos días de que acabe 'La isla de las tentaciones 3', Marina ha querido tener un bonito detalle con su madre dedicándole unas bonitas palabras en las que le deja claro lo mucho que le quiere y lo importante que es para ella.

View this post on Instagram A post shared by @danirovira Dani Rovira ve cumplido su sueño El actor ha confesado que hace una semana pudo ver realizado, por fin, su sueño. Un momento muy especial para él en el que tiene mucho que ver Emilio Aragón.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni...¡ya es mamá! La 'influencer' ya ha dado a luz al hijo que estaba esperando junto a Fedez. Un momento muy especial del que ha querido hacer partícipes a sus seguidores con una tierna fotografía.

View this post on Instagram A post shared by Lucía Dominguín Bosé (@luciadominguinbose) Lucía Dominguín, así recuerda a su madre La ex concursante de 'MasterChef Celebrity' ha recordado a su madre en el aniversario de su fallecimiento con una tierna publicación con la que intenta hacerle llegar todo lo que le quiere.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) Vanesa Martín muestra sus dotes como batería La cantante ha compartido con sus seguidores cómo se le da tocar la batería. Un vídeo que ha compartido mostrando su característico humor.

View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) Las románticas palabras de Laura Pausini a su chico La cantante ha celebrado su 16 aniversario junto a Paolo Carta con unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. "El que se ama lo sabe. Sirve encanto y realidad. Te amo", ha escrito la cantante.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera reta a sus seguidores El Dj ha mostrado un baile de 'TikTok' con el que ha querido retar a sus seguidores para que bailen su canción con una coreografía especial.

View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) Angy Fernández cambia de 'look' por un buen motivo La actriz ha confesado que ha decidido volver a tener el pelo naranja por una buena razón, y es que ya está preparando su nuevo proyecto profesional.

View this post on Instagram A post shared by Nathalie Seseña Oficial (@nathalies_oficial) Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, un bonito reencuentro Los actores han podido volver a verse después de que él haya tenido que permanecer ingresado en la UCI un mes por culpa del coronavirus. Un bonito encuentro que han compartido a través de sus redes sociales.

