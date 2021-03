View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo y Alaska, así van a comprar La pareja a sorprendido mostrando los originales atuendos que han decidido ponerse para hacer la compra. Además, también ha llamado la atención el enorme cerdito rosa que llevaban en su carrito.

Steisy consigue desconectar de todo lo malo con un gran viaje La 'influencer' no ha pasado por un buen momento después de haber sido víctima de una acosador. Ahora, ha compartido con sus seguidores una publicación con la que demuestra que ya se encuentra mucho mejor.

Miguel Frigenti manda un mensaje de apoyo a Rocío Carrasco El colaborador ha dejado claro que el sí que cree el testimonio de Rocío Carrasco con una publicación en la que expresa su desconcierto al ver que hay personas que se crean sus declaraciones.

Suso recibe un regalo muy especial El colaborador ha compartido con sus seguidores un regalo muy especial que ha recibido de su hermana, a la que él considera su "heroína".

Natalia Rodríguez sigue igual...¡19 años después! La cantante ha compartido una publicación con la que demuestra que el paso del tiempo no hace efecto en ella. Natalia se ha vuelto a probar la ropa que llevó en su primer disco, publicado hace 19 años, y...¡sigue quedándole igual!

