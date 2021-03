View this post on Instagram A post shared by 𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 (@yanaaolina) Yana Olina felicita a David Bustamante con unas bonitas palabras David Bustamante ha recibido una bonita felicitación de parte de su chica. Yana Olina ha escrito un romántico texto en el que le confiesa que se ha convertido en la persona más especial y valiosa que tiene.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera se viste de pirata El Dj ha compartido un divertido recuerdo del pasado en el que aparece vestido de pirata. Una instantánea que ha conquistado a sus seguidores y que él ha utilizado como un reto para que le pongan un título.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Tisdale (@ashleytisdale) Ashley Tisfale se convierte en madre La actriz, que saltó a la fama por su papel como Sharpay Evans en 'High School Musical', ha sido madre primeriza de una niña junto a su pareja, Christopher French.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) Maria Pombo recuerda su romántico finde de su boda La 'influencer' ha compartido una bonita fotografía en la que aparece junto a su chico justo en el fin de semana que se celebró su boda.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni regresa a casa junto a su bebé La 'influencer' ha celebrado con sus seguidores que ya puede regresar a casa con su bebé junto a su pareja y a su otro hijo. Chiara ya ha compartido algunos de los momentos más tiernos que han vivido ella y Fedez junto a su pequeño.

