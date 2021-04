Toptenrealestatedeals Paisaje blanco La joya de la corona de esta propiedad es el paisaje de Colorado. La casa fue diseñada para disfrutar de las impresionantes vistas sobre las montañas nevadas de Telluride.

Toptenrealestatedeals Un porche con vistas Además de múltiples comodidades, lo mejor de esta propiedad son las vistas. Desde cualquier punto de la mansión, desde cualquier porche, ventana o terraza, la imagen de la puesta de sol es súper relajante. Un escenario de película..

Toptenrealestatedeals Paisaje blanco Al estar tan cerca de una estación de esquí, la nieve suele ser la protagonista de los paisajes que se pueden disfrutar desde la casa que Tom Cruise tiene a la venta.

Toptenrealestatedeals Un salón XXL Revestido de madera en techo, paredes y suelo, este salón cuenta con unos amplios ventanales para disfrutar de las vistas. Echarse una siesta frente a estas ventanas y junto a semejante chimenea de piedra tiene que ser la experiencia de tu vida. Aquí es donde Oprah Winfrey, durante una entrevista a Tom, se enamoró de este paisaje y decidió comprar una casa vecina.

Toptenrealestatedeals Para los amantes de la chimenea La casa dispone de una zona de lectura y tertulia. Imposible no relajarse con un libro en la mano al calor de esta chimenea. Un elemento común en los espacios son las alfombras de estilo étnico, con el rojo como color predominante.

Toptenrealestatedeals Una casa de lujo La casa, de más de 1.000 metros cuadrados, tiene siete dormitorios y nueve baños completos. Cuenta también con una casa de invitados.

Toptenrealestatedeals ¡A jugar al billar! Zona recreativa de la casa: mesa de billar, futbolín clásico de madera… Ideal para una velada con amigos (aunque no se le conocen muchos...). El interiorismo de la casa es de estilo rústico, gracias a la madera que recubre todas las superficies. Los muebles del comedor (foto superior), también de madera en colores naturales y cálidos, siguen esta tendencia romántica y acogedora.

Toptenrealestatedeals Una cocina con isla Revestida también en madera de techo a suelo, es todo un capricho para los aficionados a los fogones. ¡Hasta el frigorífico está panelado de madera! Cuenta con una isla, con dos fregaderos, dispuesta para desayunos y cenas informales.

