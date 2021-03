Instagram Adara le pide a Rodri este romántico tatuaje.La ex gran hermana tiene clarísimo lo que siente por Rodri Fuertes, así que está deseando llevarlo en su piel... "Me tatuaste el corazón con tu amor. Me encantaría llevarlo también en mi piel", confiesa, y le lanza la pregunta: "¿Cuándo?" Ahora solo queda saber si Rodri acepta.

Instagram Natalia Sánchez cumple, feliz, 31 años.La actriz celebra este 27 de marzo su 31 cumpleaños y no podría haber empezado mejor el día. Su chico, Marc Clotet, le ha dejado preparada una sorpresa en el salón de su casa bien entrada la mañana. Después, a celebrarlo en familia. "¡31 AÑAZOS! Sin duda ha sido un año muy “diferente”, pero doy gracias por cada segundo. Creo que he aprendido más de mi y de este mundo en este último año, que en toda mi vida... Gracias a tod@s por acompañarme en este viaje día tras día con tanto cariño, gracias a mi GRAN FAMILIA, a la de siempre y la elegida, gracias por tanto. Y gracias en especial a mi compañero de vida, a mi gran compañero en este viaje @marc_clotet y a Lia y a Neo por enseñarme y darme tanto cada día...(eso sí, puestos a pedir, para el año que viene os pido, pequeños monstruitos, unas poquitas horas de sueño más por la noche, gracias...🙏", escribe en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_) Fabiola Martínez, "cada día estoy mejor".Estas últimas semanas le están sirviendo como aprendizaje y "crecimiento personal": "Es importante escucharnos y aprender a ser amables y cariñosos con nosotros mismos".

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne 'se come' a su pequeña.Su 'bebita' va creciendo y la cantante disfruta de ella cada instante, ¡hasta para desayunar piececitos! "Mi todo", escribe emocionada.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) La sorprendente faceta de Helen Lindes como cantante.Solo nos sale decir ¡UAU! Menudo vozarrón se gasta Helen Lindes... La modelo ha dado el paso y se ha animado a compartir esta faceta que aún mantenía en la intimidad. Cantar, confiesa, es terapéutico para ella.

View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) Pablo Motos pasa por quirófano.El presentador ha amanecido con un enorme orzuelo y no ha dudado en acudir al médico, donde ha pasado por quirófano, ¡y como nuevo!

