Isa Pantoja y Asraf Beno ya tienen favorito de 'Supervivientes 2021'

View this post on Instagram A post shared by Asraf Beno 🇲🇦🇪🇸 (@asraf_beno) Isa y Asraf apuestan por Tom en 'SV 2021'.La pareja se lleva de maravilla con Tom y Sandra desde que coincidieran en 'La casa fuerte' y tienen claro que van a apoyarle hasta el final de esta nueva aventura.

View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) La nostalgia de Gloria en plena tormenta familiar. Gloria Camila ha compartido una imagen en la que aparece subida a una moto Suzuki y le lanza a su hermana una pullita: "Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida". Una frase que le resultará muy familiar a los seguidores de Rocío Jurado.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tamara Falcó presume de abuela.Por el cumpleaños de su Beba, la diseñadora ha compartido esta preciosa estampa, dejando claro que la tiene siempre muy presente.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez comparte una tierna imagen de su pequeño junto a su mejor amiga.¡Para comérselos! Hugo y Rita se llevan de maravilla y así han pasado el domingo, abrazados. Morimos de amor.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) El motivo del cambio de Jesús Castro.Él mismo explica que por temas personales "me dejé bastante", pero ha recuperado las fuerzas y está poniéndose a tope de vuelta en el gym. Sea como sea, está guapísimo y no necesita más que sentirse bien consigo mismo.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego y Carla se marchan de vacaciones.Carla Barber sorprendía este finde a su chico contándole que tenían planeado un viaje a un destino todavía desconocido...

