View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y Carla Barber, un viaje de en sueño La pareja ha compartido a través de sus redes sociales lo bien que se lo han pasado en su vuelo con destino México. Ambos disfrutarán de unas increíbles vacaciones en este lugar.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) Hugo Sierra e Ivana Icardi comparten una tierna fotografía La pareja ya se llama en sus redes sociales como "mamá" y "papá". Ambos han mostrado lo felices que se sienten tras saber que serán padres y no dudan en dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez, así está viviendo su Semana Santa El presentador ha reconocido que, aunque no piensa viajar para cumplir con las medidas sanitarias, está intentando encontrar actividades para relajarse y disfrutar de estos días de descanso.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y su aplaudida reivindicación La cantante ha compartido una fotografía sin nada de maquillaje y ha conquistado a todos sus seguidores al hablar de la importancia de mostrarse tal y como uno es en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) Isa Pantoja, muy unida a Asraf Beno La hija de Isabel Pantoja ha dedicado unas bonitas palabras a su chico para dejar claro que él se ha convertido en su gran "compañero de vida".

