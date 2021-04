View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández tiene a su ganadora de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una imagen de hace 16 años en la que aparece con su gran amiga Marta López, concursante de 'SV 2021'. Además de recordar sus veranos en Punta Umbría ha aprovechado para apoyar a su amiga.

Instagram Tamara sufre una quemadura en la mano. La influencer ha contado a sus seguidores el accidente doméstico que ha sufrido después de que un vaso con agua ardiente le reventase en la mano. Aunque no ha acudido al médico, parece que la cosa se ha complicado porque no siente el dedo y tiene una ampolla considerable. ¡Mucho ánimo!

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban demuestra sus dotes como costurera. La de Paracuellos ha compartido esta imagen en la que se encuentra arreglando una camisa vaquera. Con gafas, aguja en mano y un gran costurero Belén ha demostrado sus dotes como modista.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko presume de su perrita. Desde el exilio de su casa de Madrid, el colaborador de 'Sálvame' ha tirado de ironía para contar cómo está disfrutando de la Semana Santa.

View this post on Instagram A post shared by Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial) Raquel Revuelta echa la vista atrás. La modelo ha compartido una imagen con dos de sus grandes amigas, Eva González y María José Suárez en la semana santa sevillana.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas recibe buenas noticias. El guardameta ha compartido esta imagen desde Oporto junto a la que ha comentado que "23 meses extra puede afirmar que todo está en orden. Revisión de buenas noticias", escribía junto a la imagen. Sara comentaba la fotografía con un corazón.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero recibe un piropo de Iker. La periodista ha compartido esta imagen en la que aparece guapísima con lo labios pintados del mismo color que las flores. "Beautiful (preciosa)", escribía él en uno de los comentarios.

Instagram Dulceida llora de la emoción por este notición La influencer será una de las próximas invitadas a 'El Hormiguero' y no ha podido aguantar la emoción. "Como soy de intensita ehh, pero soy así, ya me conocéis", comentaba Dulceida por sus redes y es que le hace tremendamente ilusión salir en el programa. Seguro que nos cuenta muchas anécdotas divertidas.

Instagram Miguel Frigenti y su novio de lo más enamorados Kiko Hernández contaba que le había llegado ciertos rumores sobre un posible "lío" entre Frigenti y Lobo (isaac de la isla de las tentaciones). Negándolo en plató, el colaborador ha compartido esta imagen con su chico demostrando lo que se quieren.

Instagram Makoke disfruta de la Semana Santa en... La ex mujer de Kiko Matamoros ha decidido cogerse las vacaciones de Semana Santa y así las está disfrutando: ¡en un parque de atracciones! No sabemos quién le ha podido acompañar, pero seguro que está disfrutando como una niña de todo el ambiente.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) Paris Hilton se convierte en una sirena La 'influencer' ha compartido un vídeo con el que celebra el día internacional de la sirenas. Un momento muy especial para ella que ha querido festejar con un montaje con el que se ha convertido en una sirena. "Hay millones de peces en el mar, pero yo soy una sirena", ha reconocido.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez recuerda su noche más especial La cantante ha recordado uno de los momentos más especiales de su vida. A través de un bonito vídeo ha rememorado el día que ganó el concurso de 'Operación Triunfo'.

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) Madonna muestra sus fotografías más sexys La cantante ha dejado impactados a sus seguidores compartiendo una de sus fotografías más sexys. Madonna ha aparecido en ropa interior y posando en posturas muy sensuales.

View this post on Instagram A post shared by NICK JONɅS (@nickjonas) Nick Jonas disfruta de una gran fiesta El cantante ha disfrutado con su chica del famoso festival 'Holi' en casa y al final han terminado todos llenos de pintura. Un momento muy especial que han querido festejar en familia.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández y su gran tarde de barbacoa El colaborador ha compartido una publicación donde muestra sus grandes dotes para cocinar en la barbacoa. Kiko Hernández ha disfrutado de este gran plan durante la tarde del martes antes de tener que poner rumbo a 'Sálvame'.

View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) Isa Pantoja, muy unida a Asraf Beno La hija de Isabel Pantoja ha dedicado unas bonitas palabras a su chico para dejar claro que él se ha convertido en su gran "compañero de vida".

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela y su aplaudida reivindicación La cantante ha compartido una fotografía sin nada de maquillaje y ha conquistado a todos sus seguidores al hablar de la importancia de mostrarse tal y como uno es en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez, así está viviendo su Semana Santa El presentador ha reconocido que, aunque no piensa viajar para cumplir con las medidas sanitarias, está intentando encontrar actividades para relajarse y disfrutar de estos días de descanso.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) Hugo Sierra e Ivana Icardi comparten una tierna fotografía La pareja ya se llama en sus redes sociales como "mamá" y "papá". Ambos han mostrado lo felices que se sienten tras saber que serán padres y no dudan en dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros y Carla Barber, un viaje de en sueño La pareja ha compartido a través de sus redes sociales lo bien que se lo han pasado en su vuelo con destino México. Ambos disfrutarán de unas increíbles vacaciones en este lugar.

