View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Steisy sorprende con su gran cambio de 'look' La ex tronista ha decidido decir adiós a su melena rubia y ha sucumbido al color de moda: el rosa. Pero sus fans no deben preocuparse porque es temporal. Steisy luce una de las pelucas de la tienda de su amiga Mahi, ganadora de 'La casa fuerte 2' y le queda así de bien.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, muy emocionada con su nuevo proyecto Cristina Pedroche empezará dentro de poco su nueva aventura como presentadora del nuevo programa de Neox, llamado 'Love Island'. Un proyecto con el que está muy emocionada y que espera que sea todo un éxito.

View this post on Instagram A post shared by Fabbio (@fabio_colloricchio) Fabio Colloricchio dedica unas bonitas palabras a su chica El italiano ha sorprendido a su chica dedicándole unas bonitas palabras con las que le deja claro que para él no existe ninguna otra chica en el mundo. Un mensaje que ha ido acompañada de una bonita fotografía de ellos dos en blanco y negro.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni muestra cómo ha sido el primer baño de su pequeño La 'influencer' no deja de compartir con sus seguidores los nuevos momentos que está viviendo junto a su pequeño. Ahora, ha querido compartir cómo ha sido el primer baño de su bebé.

View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira se desnuda en redes Amor Romeira ha hecho todo un llamamiento a la libertad y ha decidido compartir su mensaje con una impresionante fotografía en la que aparece completamente desnuda en la carretera.

