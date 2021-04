Tamara Gorro sufre una accidente doméstico

Instagram Tamara sufre una quemadura en la mano. La influencer ha contado a sus seguidores el accidente doméstico que ha sufrido después de que un vaso con agua ardiente le reventase en la mano. Aunque no ha acudido al médico, parece que la cosa se ha complicado porque no siente el dedo y tiene una ampolla considerable. ¡Mucho ánimo!

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko presume de su perrita. Desde el exilio de su casa de Madrid, el colaborador de 'Sálvame' ha tirado de ironía para contar cómo está disfrutando de la Semana Santa.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban demuestra sus dotes como costurera. La de Paracuellos ha compartido esta imagen en la que se encuentra arreglando una camisa vaquera. Con gafas, aguja en mano y un gran costurero Belén ha demostrado sus dotes como modista.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas recibe buenas noticias. El guardameta ha compartido esta imagen desde Oporto junto a la que ha comentado que "23 meses extra puede afirmar que todo está en orden. Revisión de buenas noticias", escribía junto a la imagen. Sara comentaba la fotografía con un corazón.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero recibe un piropo de Iker. La periodista ha compartido esta imagen en la que aparece guapísima con lo labios pintados del mismo color que las flores. "Beautiful (preciosa)", escribía él en uno de los comentarios.

View this post on Instagram A post shared by Raquel Revuelta (@raquelrevueltaoficial) Raquel Revuelta echa la vista atrás. La modelo ha compartido una imagen con dos de sus grandes amigas, Eva González y María José Suárez en la semana santa sevillana.

