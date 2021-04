Los planes de los famosos en Semana Santa

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban demuestra sus dotes como costurera. La de Paracuellos ha compartido esta imagen en la que se encuentra arreglando una camisa vaquera. Con gafas, aguja en mano y un gran costurero Belén ha demostrado sus dotes como modista.

View this post on Instagram A post shared by Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu) Anne Igartiburu se relaja con el barro. La presentadora ha aprovechado estos días libres en Madrid para sacar mostrar sus dotes moldeando el barro al puro estilo 'Ghost'.

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza se relaja en la playa. La actriz ha viajado a Barcelona desde donde ha compartido sugerentes imágenes posando en bikini.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara sale a pasear con sus hijos. La 'it girl' italiana se divierte con sus dos hijos en Milán tras el nacimiento de sus segunda hija.

View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Charlene de Mónaco. La princesa ha compartido una tierna imagen con el príncipe Alberto pintando huevos juntos a sus hijos.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi, de paseo con su hija. La presentadora se encuentra en Andalucía donde ha aprovechado para dar paseos al aire libre con su pequeña Lola.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela se vacuna o no. La cantante ha compartido esta imagen en la que aparece vacunándose para un ensayo clínico de una de las vacunas contra el COVID.

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego y Carla disfrutan de Tulum. La pareja se ha embarcado en su primer viaje internacional y se encuentra disfrutando de su amor en el paraíso.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, vacaciones en familia. La reina de Instagram ha disfrutado junto a sus hijos de sus vacaciones de primavera.

