View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche presume de tipazo. La Kardashian española ha presumido de cuerpo tonificado con un minúsculo bikini en el jardín de su nueva casa.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) Las hermanas Kardashian se tuestan al sol. La pequeña y la mayor del clan han mostrado sus cuerpazos en bikini mientras toman vitamina D con sus minúsculos bikinis.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Los Beckham celebran la Pascua. La familia al completo ha celebrado esta fiesta tradicional anglosajona.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Rudy Fernández celebra su 36 cumpleaños. El jugador de baloncesto ha celebrado este domingo su cumpleaños arropado por su mujer Helen Lindes y sus hijos.

