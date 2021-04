Instagram Toñi Moreno La presentadora andaluza ha colgado esta fotografía comiéndose a besos a su pequeña hija Lola para mandarle un mensaje cargado de cariño.

Instagram Paula Echevarría La actriz está como loca por verle la carita a su nuevo descendiente, quien está a punto de llegar al mundo. Pero parece que le ha salido una dura competidora en lo que emoción de conocerlo se refiere…

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Sara Carbonero e Isabel Jiménez Por todos es sabido la gran amistad existente entre las dos periodistas. Y es que, además de compartir confidencias y grandes momentos juntas, son socias de su propia marca de ropa. Con motivo de la presentación de su nueva colección, se han marcado un baile para celebrar las cosas buenas de la vida.

View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) Ariane de Holanda La hija del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda cumple 14 primaveras y las celebra con este bonito posado en Instagram. ¡Felicidades!

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera La presentadora de ‘Sálvame’ no ha querido perderse el desfile de su gran amiga Ágatha Ruiz de la Prada, quien ha presentado su nueva colección en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. ¡Qué contenta se la ve con su vestido ‘agathizante’!

View this post on Instagram A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) Paloma Cuevas La ex de Enrique Ponce ha compartido una serie de instantáneas jugando con una niña en la playa con el objetivo de hacer una profunda reflexión sobre los momentos de felicidad que nos depara la vida.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles Por todos es sabido que la conocida colaboradora de Telecinco es una amante del deporte. Pero para mantenerse en forma hay que darle duro en el gimnasio, aunque para ello tengas que montarte uno en el salón de su casa… ¡Venga, a darle duro!

View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@lametazo) Así celebra Mercedes Milá su 70 cumpleaños La presentadora ha compartido una fotografía mostrando cómo ha decidido celebrar su 70 cumpleaños. Un momento muy especial que ha pasado junto al mar y a su perro.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian junto a su "gemela" Para la 'influencer' su hija es su "gemela para siempre". De hecho, no duda en intentar vestirle siempre igual que a ella. Ahora, ambas han compartido un bañador que, aunque no es igual, sí que tiene los mismos colores y detalles dorados.

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida recuerda un romántico momento junto a su chica La 'influencer' ha aprovechado sus redes sociales para dedicarle unas bonitas palabras a su chica y ha confesado que tiene muchas ganas de poder hacer una nueva ruta junto a ella.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) Hugh Jackman ya está vacunado El actor ha compartido una fotografía en la que aparece poniéndose la vacuna contra el COVID. Hugh Jackman ha querido retratar este momento para concienciar a todos sus seguidores de lo importante que es vacunarse.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa presume de abdominales La cantante ha presumido de abdominales con una publicación que ha dado mucho de qué hablar, y es que parece que tiene pelos en el sobaco. Sin embargo, ella misma ha aclarado que no lo son.

Instagram David Bisbal celebra el segundo cumpleaños de su hijo El cantante ha compartido una bonita fotografía junto al pequeño para felicitarle por su segundo cumpleaños. "El niño chiquitillo de la casa", ha escrito junto a esta bonita instantánea.

View this post on Instagram A post shared by Lea Michele (@leamichele) Lea Michele desvela los problemas que tuvo para poder cantar La actriz ha confesado que tras dar a luz en 2019 tuvo un accidente antes de subir al escenario. Desde entonces hasta ahora no ha vuelto a cantar. Un momento muy emotivo que ha querido compartir con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) Los originales 'pendientes' de Raquel Sánchez Silva La periodista se ha preparado para su entrevista a 'El Hormiguero' luciendo unos originales "pendientes" de las míticas hormigas del programa. Una idea que espera poder de moda.

View this post on Instagram A post shared by 👽Ser Andante Puro (@dorothycolladoo) Dorothy Collado presume de tener a "su duque" La serie de 'Los Bridgerton' ha sido un gran éxito y ahora Dorothy ha reconocido que ella cree que ya tiene a "su duque" en casa. Sin duda, parece que los dos ex tentadores están cada vez más unidos.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Ferviú (@nataliaferviu) Natalia Ferviú presume de 'tripita' de embarazada Hace un mes la estilista confesaba a sus seguidores que estaba embarazada. Ahora, ha decidido subir una fotografía donde muestra lo mucho que le ha crecido la barriga.

View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira se desnuda en redes Amor Romeira ha hecho todo un llamamiento a la libertad y ha decidido compartir su mensaje con una impresionante fotografía en la que aparece completamente desnuda en la carretera.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni muestra cómo ha sido el primer baño de su pequeño La 'influencer' no deja de compartir con sus seguidores los nuevos momentos que está viviendo junto a su pequeño. Ahora, ha querido compartir cómo ha sido el primer baño de su bebé.

View this post on Instagram A post shared by Fabbio (@fabio_colloricchio) Fabio Colloricchio dedica unas bonitas palabras a su chica El italiano ha sorprendido a su chica dedicándole unas bonitas palabras con las que le deja claro que para él no existe ninguna otra chica en el mundo. Un mensaje que ha ido acompañada de una bonita fotografía de ellos dos en blanco y negro.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, muy emocionada con su nuevo proyecto Cristina Pedroche empezará dentro de poco su nueva aventura como presentadora del nuevo programa de Neox, llamado 'Love Island'. Un proyecto con el que está muy emocionada y que espera que sea todo un éxito.

View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Steisy sorprende con su gran cambio de 'look' La ex tronista ha decidido decir adiós a su melena rubia y ha sucumbido al color de moda: el rosa. Steisy ha compartido unas fotografías donde muestra su gran cambio de 'look'. Una publicación que ha encantado y sorprendido a todos su seguidores.

View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) Adara, de viaje ¡al Caribe! La joven ex gran hermana no ha querido perder el tiempo, y nada más terminar la Semana Santa ha hecho las maletas ¡y se ha ido con su churri a Punta Cana! Eso sí, muchos de sus seguidores le han criticado que se vaya en plena pandemia, aunque lo cierto es que con una PCR negativa antes de ir y otro antes de volver (y teniendo mucho cuidado allá donde vayas) no debería haber ningún problema. ¡A disfrutar!

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri, al Caribe con Adara El también ex gran hermano se ha ido con su pareja a Punta Cana, y ha querido aprovechar para subir un par de fotos desde el aeropuerto para despedirse de nosotros. ¡Suertudos!

View this post on Instagram A post shared by Lola (@lolita_ol) Lola Ortiz, criticada por su nueva relación La ex viceversa está en un momento precioso de su vida: tras decir adiós definitivamente a Madrid y comprarse una casa en su tierra natal, ahora ha estrenado relación con un nuevo chico, Luis. Sin embargo, a pesar de mostrarse de lo más enamorada, hasta esto lo han criticado sus haters, y ha tenido que salir al paso para responder: "Aún quedan muchas cosas por cambiar en la educación de la gente joven. Que una persona de otra generación no entienda la bisexualidad y juzgue continuamente el tiempo que dure la relación de una mujer lo puedo llegar a entender, pero que lo piense gente joven en pleno siglo XXI me da pena. No soy yo la que está perdida, es la gente que opina eso de otra, simplemente por hacer lo que le apetece, lo que siente. A la gente le molesta que los demás sean valientes porque ellos no lo son. Muchos continúan en relaciones sin amor solo porque "qué van a pensar los demás" o "comodidad". Pues yo hago lo que siento, y por eso suelo ser una persona muy feliz. Lo que está claro es que te van a poner verde hagas lo que hagas: si eres mujer te dicen "ahora de repente te gustan las tías"; si él tiene dinero, "eres una interesada"; si no lo tiene, "él es un interesado"; si es mayor, "algo tendrá para estar con él"; si es joven, "estás muy perdida". ¿Y cómo se llama hacer lo que te salga del coño? Ah, sí: se llama María Dolores Ortiz Luque. Un besito a todos". ¡ZASCA!

View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) Rosa López, dispuesta a volver a los escenarios La cantante está preparando su vuelta al tour 'Vacío', y espera que el coronavirus no le chafe los planes. Rosa tuvo que cancelar todo en 2020 por culpa de la pandemia, pero ahora se muestra más fuerte que nunca: "Así le voy a dar al bicho para que no estropee la vuelta del tour", ha escrito con humor posando con un gran palo.

View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz quiere salvar 'DiverXO' El chef, y pareja de Cristina Pedroche, puso hace 14 años todas sus fuerzas en que el restaurante de sus sueños saliera a flote, y no va a permitir que los problemas causados por la pandemia acaben con él. Él mismo ha contado que piensa reflotarlo y hacerlo aún mejor. ¡Estamos deseando verlo! ¡Ánimo, Dabiz!

View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros, vuelta a la rutina El instagrammer e hijo de Kiko Matamoros ha pasado unos días en uno de sus destinos favoritos: México, y no lo ha hecho solo: se ha ido a disfrutar con su chica, Carla Barber. Sin embargo, ya le ha tocado regresar a la dura realidad y ya está en Madrid. ¡Qué poco dura lo bueno!

