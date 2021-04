View this post on Instagram A post shared by Natalia Ferviú (@nataliaferviu) Natalia Ferviú presume de 'tripita' de embarazada Hace un mes la estilista confesaba a sus seguidores que estaba embarazada. Ahora, ha decidido subir una fotografía donde muestra lo mucho que le ha crecido la barriga.

Dorothy Collado presume de tener a "su duque" La serie de 'Los Bridgerton' ha sido un gran éxito y ahora Dorothy ha reconocido que ella cree que ya tiene a "su duque" en casa. Sin duda, parece que los dos ex tentadores están cada vez más unidos.

Los originales 'pendientes' de Raquel Sánchez Silva La periodista se ha preparado para su entrevista a 'El Hormiguero' luciendo unos originales "pendientes" de las míticas hormigas del programa. Una idea que espera poder de moda.

Lea Michele desvela los problemas que tuvo para poder cantar La actriz ha confesado que tras dar a luz en 2019 tuvo un accidente antes de subir al escenario. Desde entonces hasta ahora no ha vuelto a cantar. Un momento muy emotivo que ha querido compartir con sus seguidores.

David Bisbal celebra el segundo cumpleaños de su hijo El cantante ha compartido una bonita fotografía junto al pequeño para felicitarle por su segundo cumpleaños. "El niño chiquitillo de la casa", ha escrito junto a esta bonita instantánea.



