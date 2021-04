View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa presume de abdominales La cantante ha presumido de abdominales con una publicación que ha dado mucho de qué hablar, y es que parece que tiene pelos en el sobaco. Sin embargo, ella misma ha aclarado que no lo son.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) Hugh Jackman ya está vacunado El actor ha compartido una fotografía en la que aparece poniéndose la vacuna contra el COVID. Hugh Jackman ha querido retratar este momento para concienciar a todos sus seguidores de lo importante que es vacunarse.

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida recuerda un romántico momento junto a su chica La 'influencer' ha aprovechado sus redes sociales para dedicarle unas bonitas palabras a su chica y ha confesado que tiene muchas ganas de poder hacer una nueva ruta junto a ella.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian junto a su "gemela" Para la 'influencer' su hija es su "gemela para siempre". De hecho, no duda en intentar vestirle siempre igual que a ella. Ahora, ambas han compartido un bañador que, aunque no es igual, sí que tiene los mismos colores y detalles dorados.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@lametazo) Así celebra Mercedes Milá su 70 cumpleaños La presentadora ha compartido una fotografía mostrando cómo ha decidido celebrar su 70 cumpleaños. Un momento muy especial que ha pasado junto al mar y a su perro.

