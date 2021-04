Instagram Stories Rocío Flores En medio de la polémica por el testimonio de su madre en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha reencontrado con su gran amigo Jorge Pérez, con el que coincidió a su paso por ‘Supervivientes’.

Instagram Stories Marina García La concursante de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ está buscando ayuda a través de sus seguidores en Instagram para encontrar piso en la capital. ¿Alguien le podría echar una mano?

View this post on Instagram A post shared by S O F I C (@sofiacristo_cristo) Sofía Cristo Tras el estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes’, la hija de Bárbara Rey ha recordado con cariño su estancia en Honduras.

View this post on Instagram A post shared by  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Omar Montes El que fuera novio de Chabelita no podría estar atravesando mejor momento, al menos, en lo que a economía se refiere. Y es que el joven, como la gran estrella que es, ha llegado a Benidorm montado en helicóptero.

Instagram Stories Paula Echevarría En la recta final de su embarazo, la actriz ha hecho una pregunta crucial a sus seguidores. "Si a preparar el hogar y todo lo necesario para el bebé se llama 'síndrome del nido'... ¿cómo se debería llamar a la puesta a punto de la mami?”, señala poco antes de entrar a una clínica para hacerse un lifting de pestañas. ¡Y es que no hay excusa para lucir siempre bien!

